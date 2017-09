BiH prvi put predstavljena na najvećem sajmu turizma u Japanu

Predstavnik FIPA-e u Japanu Shigehiko Nishihama predstavio je Bosnu i Hercegovinu na "Tourism Expo Japan 2017", najvećem sajmu turizma u ovoj državi koji je održan u Tokiju od 21. do 24. septembra 2017. godine.

Bosna i Hercegovina je na sajmu predstavljena u okviru zajedničkog izložbenog prostora pod sloganom "Balkan - Your Next Destination in Europe" zajedno sa Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Srbijom, a u organizaciji Japanske agencije za suradnju JICA koja je također osigurala promotivne brošure prevedene na japanski jezik.Predstavnik FIPA-e Shigehiko Nishihama je, tokom četiri dana sajma, zajedno sa predstavnicima bh. ambasade u Tokiju održao veliki broj prezentacija o Bosni i Hercegovini kao turističkoj destinaciji. Veliki broj posjetilaca i predstavnika turističkih agencija Japana pozitivno su reagirali na predstavljanje Bosne i Hercegovine.Nishihama će uskoro započeti pregovore sa nekoliko turističkih agencija Japana o organiziranju posjeta BiH u sklopu posjeta susjednim zemljama. Također će, u suradnji sa bh. ambasadom u Tokiju, nastaviti raditi na turističkoj promociji BiH na japanskom tržištu, s obzirom na dobre odnose koje ima sa predstavnicima turističke industrije Japana.Trenutno 6.000 turista iz Japana posjeti BiH godišnje. Iz FIPA-e ističu da je, zahvaljujući naporima i radu Nishihame, započeo izvoz bh. vina u Japan što predstavlja značajan iskorak u izvozu bh. proizvoda na veoma zahtjevno japansko tržište.