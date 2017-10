Mogućnost istovremenog očitavanja, obračuna i printanja računa zvuči nevjerovatno, međutim, upravo takav softver predstavila je kompanija MHS iz Sarajeva. Kako kaže jedan od vlasnika kompanije Hadis Kustura, proces očitavanja i štampanja računa je pojednostavljen i ubrzan, što podrazumijeva uštedu vremena, ali i novca za sva preduzeća koja se bave očitavanjem potrošnje.

Mogućnost istovremenog očitavanja, obračuna i printanja računa zvuči nevjerovatno, međutim, upravo takav softver predstavila je kompanija MHS iz Sarajeva. Kako kaže jedan od vlasnika kompanije Hadis Kustura, proces očitavanja i štampanja računa je pojednostavljen i ubrzan, što podrazumijeva uštedu vremena, ali i novca za sva preduzeća koja se bave očitavanjem potrošnje.

Kompanija MHS je prva bh. kurirska kuća specijalizovana za dostavu sitnih neadresiranih pošiljki i kako kažu, softverski sistem za distribuciju računa su razvili "iz muke", želeći sebi olakšati posao.



Naime, ova kompanija, osnovana 2008. godine s 50-ak zaposlenih, pored prvobitne i primarne aktivnosti - distribucije letaka, promotivnih materijala za sve velike tržne centre u BiH, ali i druge firme, posljednjih nekoliko godina bavi se očitavanjem potrošnje plina za KJKP Sarajevogas. Ponukani razvojem tehnologije, prije četiri godine su došli na ideju da modernizuju uređaj za očitavanje i angažovali su programere koji se bave izradom softvera kako bi napravili takav uređaj koji bi mogao na jednom mjestu i u jednom trenutku očitati, obračunati i isprintati račun. Kako kažu, ideja je bila veoma privlačna, ali tada nisu znali da li je to uopće moguće. Ipak, uspjeli su u svojoj namjeri i proizveli softver koji je jedinstven i ne postoji nigdje na svijetu.



"U istom trenutku se može uraditi očitanje bilo čega, struje, vode ili plina i odmah isprintati, odnosno izdati račun potrošaču. Softver smo prezentovali svim firmama od Bihaća i Goražda do Jablanice i Mostara, ali i u Mađarskoj, Rumuniji i drugim zemljama i ljudi nisu vjerovali da takvo nešto postoji", priča nam Hadis Kustura.



On naglašava da oni ne prodaju softver, niti distribuiraju račune. Radi se zapravo o outsourcingu, odnosno sporazumnom preuzimanju dijela internih aktivnosti neke kompanije, čime ona ostvaruje uštede.



"Mi razvijamo sistem i ustupamo ga na korištenje firmama koje imaju potrebu za očitanjem brojila, a koje imaju svoje zaposlenike koji vrše očitavanje", objašnjava Kustura i dodaje da su za finansiranje projekta uložili blizu pola miliona KM, što su osigurali izdvajanjem iz primarnog biznisa kurirske službe.



Direktor prodaje ove kompanije Džafer Rastoder ističe kako koriste printere i aparate Motorola-symbian.



Prva firma s kojom su potpisali ugovor nakon raspisanog međunarodnog konkursa (na koji se prijavio jedino MHS) jeste ViK. Ugovor je potpisan na tri godine i prema njemu, MHS će ostvarivati godišnji promet od 300.000 KM.



"S prošlim menadžmentom ViK-a smo dogovorili da prvi test bude kod njih, jer su bili zainteresovani za uštedu novca. Prema njihovim izvještajima i analizama, korištenjem ovih sistema ostvarit će uštedu od 46 posto, odnosno blizu milion KM. Mi naplaćujemo samo prolaz, izlazak računa i to po računu koji izađe, koji se očitava na terenu", rekao je Hadis Kustura.



Što se tiče informacija kako će ViK platiti MHS-u više od milion KM za očitavanje i distribuciju računa, Kustura kaže kako se radi o dezinformacijama te da, niti će primiti taj novac, niti MHS vrši distribuciju računa, za koju je, kao i za sve adresirane pošiljke, kako je već navedeno, zadužena isključivo BH Pošta. Sve ovo objašnjava kao lošu sreću, jer su sklopili ugovor s firmom koja je trenutno na veoma lošem glasu te se sve vezano za nju potencijalno dovodi u negativnu konotaciju.



Za kraj ističu da čvrsto vjeruju u ovaj projekt, prije svega jer je efikasan, ali da se softver, za koji se već interesuju kompanije iz susjednih zemalja, ali i Evrope, tek mora pokazati i probiti i na domaćem i na svjetskom tržištu.