BBI banka zaposlila još tri dobitnika priznanja "Zlatna značka"

Bosna Bank International (BBI) zaposlila je još tri dobitnika priznanja "Zlatna značka". Naime, kako je i najavio generalni direktor BBI banke Amer Bukvić, na svečanoj ceremoniji dodjele diploma diplomantima i magistrima Univerziteta Sarajevo BBI banka je otvorila vrata za zapošljavanje najboljih diplomanata i magistara generacije 2015/16.

S lijeva na desno: Suan Islamović, Selma Begić-Hodžić, Maja Mirković, Tahir Herenda

Selma Begić-Hodžić, dobitnica "Zlatne značke" na master studiju Pravnog fakulteta u Sarajevu od 1. februara radi u Sektoru za operacije BBI banke.



"Čast mi je biti dio ovako uspješnog tima. Uvijek sam se trudila raditi stvari najbolje moguće i sada se vidi da se trud i rad isplate", kaže Selma. S njom u Sektoru od početak ovog mjeseca radi i njen kolega sa fakulteta Suan Islamović iz Bihaća, također dobitnik 'Zlatne značke' prvog ciklusa studija.



"Sretan sam da sam postao dio tima BBI banke gdje ću moći učiti i proširiti svoja znanja. Mislim da je ova incijativa BBI banke odlična i drago mi je da najbolji prepoznaju najbolje", riječi su novog uposlenika BBI banke.



U timu BBI banke u Sektoru za pravne poslove od 1. februara je i Tahir Herenda, dobitnik 'Zlatne značke', prvog ciklusa studija s prosjekom 9,6.



Ranije, BBI banka je zaposlila Maju Mirković iz Bihaća, dvostruku dobitnicu priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu.



Zapošljavanje najboljih diplomanata koji su tokom školovanja dobili „Zlatne značke“ Univerziteta nastavak je projekta koji BBI banka kao društevno odgovorna institucija provodi na jačanju ekonomije BiH.



"Mi kao banka kroz brojne aktivnosti i projekte kontinuirano radimo na tome da omogućimo mladim ljudima da ostanu u Bosni i Hercegovini. Činimo sve što smo u mogućnosti da pomognemo, mladim obrazovanim ljudima da pokrenu vlastiti biznis i postanu poduzetnici. Također, ovdje želim naglasti da vjerujemo i podržavamo sistem meritokratije – dajemo prednost najboljim, onima koji imaju znanje, koji ostvaruju najbolje rezultate, podržavamo stručnost. U tom kontekstu je i ova naša odluka da posao u BBI banci ponudimo najboljima", izjavio je Amer Bukvić.



Inače, BBI banka omogućava svojim zaposlenicima stalno profesionalno usavršavanje kroz interne seminare i eksterne –on the job treninge.



"Radeći u BBI banci zaposlenici imaju priliku educirati se u okviru 'Young Professionals Programme' u svjetskim finansijskim institucijama. Također, naši zaposlenici prolaze i tromjesečne edukacijske on the job treninge na Istanbulskoj berzi, Al Baraka i Kuveyt Türk banci u Turskoj. U planu je i razvoj edukativnog programa BBI akademije i zaposlenici koji ga uspješno prođu postat će certificirani bankari iz oblasti - retail bankarstva, korporativnog bankarstva, računovodstva i finansija, risk menadžmenta itd. Također, BBI je jedna od malobrojnih institucija u BiH kroz koju zaposlenici imaju mogućnost nastavka karijere na međunarodnom tržištu rada u svjetski priznatim institucijama. Naši nekadašnji zaposlenici sada rade u uglednim finansijskim institucijama u Dubaiju, Džedi i Istanbulu", naglašava Bukvić.