Promo / AT Store pobjednika najbolje slike nagradio billboardom

Autorizirana Apple Reseller trgovina AT Store je ovogodišnju kampanju Shot on iPhone finalizirao posatavljanjem billboarda najbolje fotografije 2017. Pobjednica fotografije je Selma Karadža i njeni Divlji Livanjski konji.

Autorizirana Apple Reseller trgovina AT Store je ovogodišnju kampanju Shot on iPhone finalizirao posatavljanjem billboarda najbolje fotografije 2017. Pobjednica fotografije je Selma Karadža i njeni Divlji Livanjski konji.

"Želim vam reći da je ovo veliko za mene zbog osjećaja da sam napravila nešto vrijedno pažnje. Hvala vam svima koji ste me podržali, a veliko hvala ide AT Storeu što su sa ovom sjajnom kampanjom probudili kreativnost i što su samim nazivom "FOCUS ON WHAT YOU LOVE" skrenuli pažnju na ono što je jedino bitno, a to je ljubav", izjavila je autorica pobjedničke slike.AT Store se ovom prilikom zahvaljuje svim učesnicima i sponzorima i poziva na druženje u novoj kamanji koja će se desiti u 2018. godini.Više detalja pogledajte na novoj i redizajniranoj web stranici www.atstore.ba