Air Berlin obustavlja rad 28. oktobra

Njemački avioprevoznik Air Berlin obustavit će letove najkasnije do 28. oktobra, saopštila je danas ova kompanija i pozvala svoje radnike da potraže posao na drugom mjestu.

Kompanija je u avgustu objavila da više nije solventna i da njeni avioni lete zahvaljujući zajmu od države. U to vrijeme uprava je počela pregovore sa investitorima o prodaji dijelova kompanije.



Razgovori sa Lufthansom i easyJetom trajat će do četvrtka, 12. oktobra, a nakon što se zaključe sporazumi o dijelovima kompanije, Air Berlin će ugasiti svoje ostale operacije.



Firme Niki, koja leti prema turističkim destinacijama, i LG Walter, koje posluju u sastavu Air Berlina, nisu nesolventne i one će i dalje funkcionisati, navodi se u saopštenju.



Većina letova aviona Air Berlina na dugim destinacijama već je otkazana, a ostali će biti ukinuti 15. oktobra.



Lufthansa je zainteresovana za dio letova Air Berlina koje pokriva 81 avion, a easyJet za linije na kojima saobraća 27 do 30 aviona.