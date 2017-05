Izvršni potpredsjednik Kuveyt Turk Participation Bank iz Turske Ahmet Albayrak rekao je na Sarajevo Business Forumu (SBF) kako BiH kao čitav sektor vrijednosti može donijeti brojne poslovne prilike.

Damir Šehović (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

On je rekao da se treba fokusirati na to šta se sve povezuje između dva svijeta. Podsjetio je na izjavu prvog predsjednika BiH Alije Izetbegović koji je kazao da stanovnici BiH pripadaju i Istoku i Zapadu, poručujući da u BiH postoje zapadna kultura i istočnjačke vrijednosti.Kako kaže, cijela regija se ne može oslanjati samo na određene trendove u ekonomiji, već i na bilateralne odnose kao i na sve vrste elemenata koji okružuju regiju. Istakao je da BiH kao čitav sektor vrijednosti može donijeti brojne poslovne prilike i uvezivanje u cijelom području.Ministar obrazovanja Crne Gore Damir Šehović rekao je da je globalizacija nezaustavljiv proces, što ne može poremetiti činjenicu da će se kapital seliti u veće destinacije. Što se tiče Balkana, on je rekao da su zemlje Balkana naslonjene na Evropu iako je generalno Balkan evropska periferija.Kako kaže, regiji su potrebne zajedničke razvojne politike jer je regionalna saradnja obaveza za sve zemlje Zapadnog Balkana. Poručio je da države regije nemaju nikoga i nikada neće ni imati nekoga bližeg od zemalja regije.Šehović je kazao da EU ne smije stajati po strani, već da mora uraditi više, a ne zatvarati vrata svojim uslovima zemljama regije na putu evropskih integracija. On je istakao da bez stabilnog Zapadnog Balkana nema ni stabilne Evrope.