U Turskoj rođen novi automobilski brend, električna vozila stižu 2021. godine

Tursko tržište automobila, koje je jedno od najvećih u Evropi, bit će bogatije za potpuno turski automobilski brend.

Godišnje se u Turskoj proda oko milion novih automobila, a proizvođači poput Renaulta, Hyundaija, Honde, Toyote i Fiata imaju svoje fabrike u ovoj zemlji.



Pet ključnih turskih kompanija iz sfere automobilizma i tehnologije se nedavno udružilo u historijski novi projekt, koji je inicijativa turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, a ta inicijativa je nazvana "Turski automobil",



Prvi prototip novoformiranog brenda će biti predstavljen 2019. godina, a produkcijska verzija se na tržištu očekuje 2021. godine. Glavni cilj je da to bude potpuno električni automobil, a krajnji je da kompanija postane agresivan, poznat i pouzdan brend kao što je kompanija Tesla.



Na prvi pogled, razvoj novog automobilskog brenda je izazovan zadatak, no, snažna podrška vlade i predsjednika Erdogana već finansijski jakoj grupi kompanija ima dobru šansu da ostvari ciljeve. Ako Turska uspješno implementira ovaj projekt, novi brend bi mogao dovesti ostale već postojeće brendove u nezgodnu poziciju, posebno zbog položaja Turske koji joj omogućava odlične uslove za distribuciju.



Kada je riječ o dijelovima za automobile, Turska je velik igrač u industriji na Starom kontinentu. jedan je od najvećih izvoznika dijelova za automobile u Evropu i Bliski istok. Turska želi napredovati na temelju ekspertize u proizvodnji dijelova te uspostaviti uspješan automobilski brend. Očekuje se da će ovaj projekt postati jedan od prioriteta ove zemlje.



Nakon što su vijesti dospjele u javnost, došlo je do velike euforije, a lokalni ljubitelji automobila jedva čekaju da voze prvi potpuno turski električni automobil.