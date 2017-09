Zahvaljujući 621 KS na raspolaganju, Mercedes-AMG S65 Cabriolet je atraktivan i veoma snažan automobil, no, Brabus ga je uspio dodatno poboljšati.

Brabus je iz V12 motora izvukao dodatnij 267 KS, tako da on sada isporučuje ukupno 888 KS i 1.200 Nm umjesto 621 KS i 1.000 Nm obrtnog momenta. Za takvu snagu je bilo potrebno više od softverskih podešavanja, pa je Brabus povećao zapreminu motora sa 6,0 na 6,3 litra, ugradio novi izduvni sistem i veće turbopunjače. Hlađenje je također unaprijeđeno, kao i sedmostepeni automatski mjenjač kako bi se nosio s dodatnom snagom.



Automobil od 0 do 100 km/h ubrzava za 3,9 sekundi, a njegova maksimalna brzina je elektronski ograničena na 350 km/h.



Brabus je pripremio i suptilni aerodinamični body kit, a tu je i set 21-inčnih naplataka s niskoprofilnim gumama. Dostupni su i 22-inčni naplaci. Automobil je spušten za 15 mm.



Unutrašnjost je također doživjela nekoliko promijena, koje uključuju pokazivač brzine do 400 km/h, aluminijske detalje, Brabusov logo na nekoliko mjesta te novo LED ambijentalno osvjetljenje.



Unutrašnjost je dostupna u dvije varijante, presvučena Mondial Vanilla ili Mondial Black kožom.



Automobil će biti izložen ovog mjeseca na Sajmu u Frankfurtu.