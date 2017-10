Poznati njemački tuner ABT je svoju pažnju posvetio sedmoj generaciji Volkswagenovog Golfa R te između ostalog znatno povećao njegovu snagu.

ABT je ugradio svoju specijalnu ECU jedinicu koja je omogućila povećanje snage četverocilindričnog motora s turbopunjačem sa standardnih 310 na 400 KS, a snaga se prenosi na sva četiri točka.



Osim toga, ABT nudi opciona poboljšanja kao što su stabilizatori i opruge, tako da je automobil spušten za 20 mm naprijed i 25 mm nazad. Dostupne su i komponente koje omogućavaju podešavanje visine automobila, tako da se on može spustiti do 45 mm, a to doprinosi boljem držanju na cesti. Za zaustavljanje se brinu kočnice sa šest klipova.



Kada je riječ o izgledu, ABT mušterijama nudi izbor između DR i ER-C naplataka veličine do 20 inča. Pragovi i stražnji difuzor doprinose ukupnom izgledu automobila, a tu su i četiri nove izduvne cijevi. Iskreno govoreći, radi se o jednom od najljepših Golfova svih vremena.