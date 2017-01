Titov Mercedes 600 se prodaje za tri miliona eura

Opće je poznato da je Josip Broz Tito volio automobile i da je za prijevoz koristio pozamašan broj ekskluzivnih primjeraka raznih marki. Među najupečatljivijim su brojni Mercedesi 600 od kojih su najatraktivniji bili kabrioleti, odnosno landauleti.

Foto: Tom Hartley Jnr

Mercedes 600 koji je na prodaju spada u veoma rijetku grupu od svega devet ikada napravljenih landauleta sa šest vrata.Proizveden je 1971. godine, a u periodu poslije Titove smrti do trenutka prodaje korišten je na Brionima za potrebe prijevoza veoma važnih zvanica sa pulskog aerodroma do rezidencije.Uprava Briona je u najvećoj tajnosti prodala ovaj primjerak Mercedesa 600 sa serijskim brojem 001854 inostranom kupcu i od tada je promijenio nekoliko vlasnika, odnosno kolekcionara.Uskoro bi ponovo trebalo da dobije novog vlasnika. Za prodaju se pobrinula aukcijska kuća "Tom Hartley Jnr", a nezvanična informacija je da će početna cijena aukcije biti nešto malo manja od tri miliona eura.Inače, primjerak sa serijskim brojem 001854 pokreće benzinac zapremine 6.332 kubna centimetra, ima automatski mjenjač, a do sada je ukupno prešao 27.378 kilometara, piše RTS.