Ako imate namjeru da kupite crossover ove kategorije, a iznos izdvojenog novca nije primarna stvar prilikom donošenja odluke, onda bi Mazdin CX-3 mogao biti jedan od najboljih izbora.

Sviđa nam se: izgled karoserije, oprema, materijali u unutrašnjosti, sjedišta, ergonomija, ovjes, upravljivost...

Ne sviđa nam se: cijena, ponuda prostora za noge putnika na zadnjim sjedištima.

Osnovni podaci o testnom automobilu: Mazda CX-3 G120 Takumi

Cijena osnovnog benzinskog modela (CX-3 G120 Emotion): 32.580 KM

Cijena testnog modela: 47.820 KM



Motor: smješten naprijed poprečno, četiri cilindra, 16 ventila, benzinski, direktno ubrizgavanje goriva. Radna zapremina 1.998 ccm. Maksimalna snaga 88 kW – 120 KS pri 6.000 obr/min. Maksimalni obrtni moment 204 Nm pri 2.800 obr/min.



Prijenos snage: Pogon preko prednje osovine. 6-stepeni automatski mjenjač. Felge prečnika 18 inča, gume 215/50 R18 92V (Toyo Proxes R40).



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100km/h – 9,9 s. Maksimalna brzina - 187 km/h. Prosječna potrošnja na testu – 6,2 l/100 km. Tvornički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 7,3 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,9 l/100 km, kombinovano 5,8 l/100 km. Zapremina rezervoara za gorivo – 48 l. Prosječna emisija CO2 136 g/km. Euro VI.



Dimenzije: Dužina – 4.275 mm. Širina - 1.765 mm. Visina - 1.535 mm. Međuosovinski razmak - 2.570 mm. Zapremina prtljažnika - od 350 do 1.260 litara. Masa praznog vozila – 1270 kg. Ukupna dozvoljena masa vozila – 1.730 kg.



Serijska oprema: putni kompjuter, audio-sistem sa 6 zvučnika (CD/MP3/WMA, AM/FM, AUX, 2xUSB), centralno daljinsko zaključavanje, elektro-podizači prednjih i zadnjih stakala, elektro-podesivi grijani i sklopivi retrovizori, pomoć pri kretanju na uzbrdici (HLA), sistem dinamičke kontrole stabilnosti (DSC) i proklizavanja (TCS), G-Vectoring (sistem za poboljšanje upravljivosti vozila u zavojima), taster za pokretanje/zaustavljanje rada motora, prednji, bočni i prozorski zaštitni zračni jastuci (naprijed i nazad), i-Stop sistem (zaustavljanje/pokretanje rada motora prilikom zaustavljanja/kretanja vozila, 18-inčne aluminijske felge s gumama dimenzija 215/50 R18, kontrola pritiska u gumama, set za popravak gume, Smart City Brake Support (SCBS) – sistem samokočenja u gradskoj vožnji, 7-inčni display multimedijalnog sistema u boji osjetljiv na dodir + HMI upravljački modul na centralnoj konzoli, Bluetooth® sinhronizacija za mobilne uređaje, multifunkcionalne tipke na upravljaču, tempomat, automatski klima-uređaj, senzor vlage u kabini (smanjuje zamagljenost staklenih površina), kožom obložen obruč upravljača i ručica mjenjača, LED glavna svjetla sa dnevnim svjetlima, LED svjetla za maglu, LED zadnja svjetla, senzori za svjetla (uključenje/isključenje) i za kišu (samoregulacija rada brisača), zatamnjena zadnja stakla, prijemnik digitalnog audio signala (DAB), grijanje sjedišta vozača i suvozača, elektro-podešavanje sjedišta vozača, parking senzori nazad, sistem upozorenja promjene saobraćajne trake (detektira prelazak preko linije; LDWS), sistem upozorenja na bočni saobraćaj iza vozila (RCTA), sistem nadzora mrtvog ugla (BSM), kožom obložena unutrašnjost (smeđa koža u kombinaciji s brušenom kožom Lux Suede®), Head Up display – transparentni/sklopivi digitalni pokazivač osnovnih informacija u boji, Smart Keyless Entry (beskontaktno otključavanje/zaključavanje vozila), Kamera za pomoć pri parkiranju/vožnji unazad, poluge za izmjenu stepena prijenosa na obruču upravljača, navigacijski sistem (SD kartica).



Opciona oprema na testnom automobilu: premium metalik boja Machine siva: 1.040 KM.



Garancije: 3 godine ili 100.000 pređenih kilometara, 12 godina na koroziju, 3 godine na boju.

Mazda u svijet crossovera B segmenta nije ušla među prvima, ali ni među posljednjima. I dok oznaka automobila na prvi pogled sugeriše da je CX-3 podignuta verzija Mazdinog modela 3, istina je da je automobil nastao na platformi aktuelne Mazde 2 s kojom dijeli nekoliko elemenata, uz neznatno povećanje karoserije i obavezne plastične detalje na blatobranima koji su već dugo zaštitni znak crossover društva koje se, polako ali sigurno, širi i na automobile B segmenta. Nećemo biti previše iznenađeni ako se crossover trend uskoro proširi i na A segment.CX-3 se može pohvaliti veoma skladnom karoserijom s prepoznatljivim "Kodo" detaljima koji karakterišu sve aktuelne "SkyActiv" Mazde. Tu i tamo ima sitnica koje su nas podsjetile na rješenja koja smo već vidjeli na nekim drugim automobilima, što je zapravo normalno u svijetu konfekcijskih automobila, ali ono što je zaista pohvalno jeste činjenica da se Mazdini dizajneri nisu umorili (kao što su se znali umoriti u dizajnerskim odjelima nekih drugih kompanija) kreirajući kompaktnu dvovolumensku karoseriju, jer na automobilu od prednjeg do zadnjeg odbojnika nema nijednog detalja koji je možda mogao ili trebao biti drugačiji. Bio je to mentalni maksimum u svom punom sjaju.Ako se i vama sviđaju aktuelne Mazde, a sviđaju se većini (uključujući tu i stručne žirije koji dodjeljuju nagrade za dizajn), svidjet će vam se i CX-3 koji je u kombinaciji s bogatim paketom opreme Takumi postavljen na atraktivnim 18-inčnim aluminijskim felgama na kojima su gume čije dimenzije jasno stavljaju do znanja da će se kompaktni crossover najbolje snalaziti na asfaltnim podlogama. Riječ "najbolje" u ovom slučaju možda i nije dovoljno dobra, jer se ova Mazda na asfaltu snalazi izvanredno.Mazda ne krije da ovim automobilom želi među najkvalitetnije modele crossovera B segmenta, a to potvrđuje i izborom materijala kojima je obložena putnička kabina. Zaboravimo li osrednju plastiku na pojedinim mjestima, kožom obložena i odlično opremljena unutrašnjost, koja po mnogo čemu asocira na Mazdu 2, zaista je na premium nivou. Sve najmodernije "igračke" su tu, uključujući i sklopivi head-up display, a zanimljivim nam se učinio i centralno postavljen obrtomjer.Kao i u slučaju većine drugih današnjih automobila B-segmenta, vozač i suvozač imaju osjećaj da se voze u automobilu C, možda čak i D segmenta, ali odraslim višim putnicima na zadnjim sjedištima nedostajat će prostora u području nogu. Bogato oblaganje u kombinaciji s međuosovinskim rastojanjem učinilo je svoje i ovaj put. S druge strane, zapremina prtljažnika veoma je dobra i kada su svi nasloni zadnjih sjedišta na svojim mjestima.CX-3 se može dobiti u kombinaciji s dva benzinska i jednim dizelskim motorom, a testni primjerak pokretalo je slabije izdanje dvolitarskog četverocilindarskog atmosferskog benzinskog motora koji nudi 120 KS, što je pomalo atipično (neočekivano) rješenje Mazde u sveopćem trendu turbo benzinaca sa smanjenom radnom zapreminom. Kako god, nakon prvih kilometara pomislili smo da neopterećen dvolitarski motor (koji su razvijali i sastavili Japanci) bez ikakvih problema može prevaliti barem dva-tri miliona kilometara.Prijenos snage na prednju osovinu u konkretnom slučaju povjeren je automatskom 6-stepenom mjenjaču uz koji je Mazda ponudila polugice ispod upravljača za ručnu izmjenu stepeni prijenosa, ali i "sport" program kojim mjenjač dopušta motoru da se propisno zavrti. Oni koji preferiraju udobnost koju nudi automatika trebali bi biti zadovoljni. Mi bismo ipak radije posegnuli za ručnim 6-stepenim mjenjačem, vjerovatno i za pogonom preko obje osovine (kad je već u ponudi) s kojim na 120 stiže dodatnih 30 KS.I slabiji motor prilično dobro se nosi s masom automobila i putnika u njemu. Zvučna izolacija u višem radnom režimu možda je mogla biti i malo bolja, ali dobro, ovdje i dalje pričamo o B segmentu. Prosječna potrošnja goriva nije bila znatno veća od deklarisane, a sve zajedno zasjenila je izvanredna upravljivost, što je (uz spomenuti centralno postavljen obrtomjer) suštinski razlog zbog kojeg smo pomislili da je CX-3 dobro maskiran MX-5.Savršeno izbalansiran automobil kroz zavoje prolazi onako kako prolaze odlični automobili čije je rastojanje između tla i podnice znatno manje. S minimalnim lateralnim naginjanjem karoserije podupravljat će u situacijama u kojima će podupravljati i svaki drugi automobil s pogonom preko prednje osovine, ali bi u tom slučaju svu kritiku na sebe trebao preuzeti vozač koji je s previše obrtnog momenta na točkovima, žargonski rečeno, "premotao" zavoj.S obzirom na to da CX3 nije, niti želi biti sportski automobil, vjerovatno smo prvo trebali spomenuti uglađenost i tišinu ovjesa u susretu s različitim neravninama, koji sve to "popegla" mnogo profinjenije i tiše od onoga što se očekuje od bilo kojeg automobila B-segmeta. Razlog više da se ljutimo zbog loših rješenja koja se počesto nude u slučaju nekih drugih mnogo većih i skupljih automobila.Iza riječi "Jinba Ittai" krije se japanska filozofija kojom se opisuje savršen sklad između konja i jahača. U Mazdi su sve preveli kao savršen sklad između automobila i vozača i zaista im ide od ruke, jer i dalje nema mnogo konfekcijskih automobila koji vozaču nude tako "prisan zagrljaj". Oblačna strana priče o "Mr. Takumi" je prilično visoka prodajna cijena, dijelom i zbog činjenice da Mazda svoje automobile za evropske kupce proizvodi samo na domaćem tlu, a to im uskraćuje određene carinske olakšice koje koriste evropski, ali i pojedini japanski proizvođači automobila koji svoje automobile sastavljaju u evropskim proizvodnim pogonima. Šteta zbog kompanije u kojoj posljednjih godina upečatljivo dokazuju da svaki automobil treba biti mnogo više od prijevoznog sredstva, jer bi nešto nižom cijenom CX-3 zasigurno bio "bestseller" segmenta kojem pripada.