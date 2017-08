S proizvodnih traka sišao posljednji Viper

Legendarni američki sportski automobil proizvodio se u nekoliko verzija od 1992. godine, a posljednji proizvedeni primjerak s crvenom bojom karoserije kakva je bila na prototipu iz 1989. godine ostaje u vlasništvu Chryslera.

Kada je 1989. godine na Sajmu automobila u Detroitu Dodge otkrio konceptni Viper malo je bilo onih koji su mislili da će otvoreni asketski opremljen dvosjed s naprijed smještenim 8-litarskim V10 motorom (oko 400 KS) ikada dobiti svoju produkcijsku verziju.



Prvi primjerci do kupaca su ipak stigli u januaru 1992. godine, a u Chrysleru nisu odustali od prvobitne V10 konfiguracije motora iza koje je stajao Lamborghini (tada pod okriljem Chryslera), po čemu se Viper, suštinski, razlikovao od sportskih automobila najljuće američke konkurencije u kojima tradicionalno „tutnjaju“ V8 motori.



Viper 1996. godine dobija i karakteristično dizajniran krov (verzija GTS Coupe), a nakon svih poboljšanja koja je Dodge napravio do tada ostali (američki i evropski) proizvođači sportskih modernu interpretaciju čuvene Cobre više ne gledaju s visine.



Viper je svoje kvalitete dokazao i na mnogobrojnim nastupima na kružnim utrkama različitih šampionata, a "Otrovnice" su uspješno učestvovale i na utrkama izdržljivosti, uključujući i vjerovatno najveću utrku svih vremena 24 sata Le Mansa na kojoj su Viperi tri godine zaredom osvajali prvo mjesto u svojoj klasi.



S nedavno ostvarenim vremenom na njemačkoj stazi Nürburgring Nordschleife (7:03,45) Viper (čiji 8,4-litarski V10 u svojoj posljednjoj verziji raspolaže s više od 650 KS) do daljnjeg ostaje najbrži američki produkcijski automobil koji je mjeren u "zelenom paklu".