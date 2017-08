BMW Z8 Alpina je veoma rijedak automobil zbog činjenice da je proizvedeno svega 555 primjeraka, a jedan od njih, koji je u savršenom stanju, ponuđen je na prodaju u SAD-u za 244.900 dolara.

BMW Z8 Alpina je veoma rijedak automobil zbog činjenice da je proizvedeno svega 555 primjeraka, a jedan od njih, koji je u savršenom stanju, ponuđen je na prodaju u SAD-u za 244.900 dolara.

Prelijepi roadster zvanično nazvan Alpina Roadster V8 se pojavio 2003. godine nakon što je u novembru 2002. godine završena proizvodnja BMW-ovog modela Z8. Bio je to prvi put u historiji Alpine da je jedan njen proizvod bio dostupan u BMW-ovom salonu u SAD-u.



Ovaj automobil se smatra "labuđim pjevom" modela Z8 te se radi o specijalnoj verziji koja je doživjela značajne promjene kako bi postala model s oznakom Alpine. Automobil pokreće 4,8-litarski V8 iz Alpininog modela B10 V8 S baziranog na Seriji 5, a koji razvija 375 KS i 520 Nm obrtnog momenta. Osim motora, zamijenjen je i šestostepeni manuelni mjenjač umjesto kojeg je s motorom uparen petostepeni ZF automatski mjenjač. Automobil je dobio veće 20-inčne naplatke sa niskoprofilnim Michelin gumama, kao i nešto "mekši" ovjes. Unutrašnjost je također djelomično promijenjena.



Što se tiče performansi, automobil od 0 do 100 km/h ubrzava za 5,3 sekunde prije nego dostigne maksimalnu elektronski ograničenu brzinu od 260 km/h.



Kada se našao u prodaji, automobil je koštao 137.595 dolara u SAD-u, no, danas cijena polovnog automobila koji je prešao 39.545 km iznosi 244.900 dolara.