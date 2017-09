Na videoservisu YouTube je objavljen video koji prikazuje kako Bugatti Chiron ubrzava od 0 do 400 km/h za svega 32,6 sekundi.

U standardnoj konfiguraciji Bugatti Chiron može dostići maksimalnu elektronski ograničenu brzinu od 381 km/h, no specijalno dugme na pragu omogućava automobilu da razvije brzinu od 420 km/h što znači da je brži od Veyrona Super Sport World Record Edition (WRE).



Zapravo, u teroriji Chiron može ići nešto brže od 450 km/h, što je otkrio kompanijin testni vozač Andy Wallace.



Od maksimalne brzine je impresivnije samo ubrzanje. od 0 do 100 km/h ubrzava za 2,5 sekundi, do 200 km/h za 6,5 sekundi, do 300 mu je potrebno 13,6 sekundi, a do konačnih 400 km/h stiže za 32,6 sekundi.



Apsolutno maksimalna brzina Chirona uz korištenje odgovarajućih guma iznosi 463 km/h.