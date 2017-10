Kompanija Škoda konačno ima svog aduta u veoma zahtjevnom segmentu kompaktnih crossovera, a to je potpuno novi Karoq. Sada su se na internetu pojavili renderi koji otkrivaju kako bi mogli izgledati nadolazeći Karoq Scout i Karoq Sportline.

Škoda Karoq Scout

Češki proizvođać se pri dizajniranju Karoqa odlučio za kovencionalni dizajn eksterijera, koji ipak predstavlja veliki korak naprijed u odnosu na prethodnika, model Yeti. Karoq je iskoristio formulu većek Kodiaqa, što će vjerovatno biti dobitna kombinacija s obzirom da veći USV sa sedam sjedišta već postaje hit.Međutim, iz Škode je već potvrđeno da će se 2018. godine pojaviti model Karoq Sporline, koji će dobiti estetske promjene, ali ne i više snage.Također, ima smisla i to da Kodiaq dobije Scout tretman, baš kao što je slučaj s njegovim većim bratom i Octavijom karavan.Kako bi mogli izgledati pomenuti modeli, nagovještavaju renderi u prilogu.Šef Škodinog odjela za istraživanje i razvoj, Cristian Strube, zainteresovan je za proizvodnju modela Karoq RS. Ako dobije zeleno svjetlo, na tržište će stići nakon već odobrenog Kodiaqa RS. Veliki SUV će pokretati 2.0-litarski BiTDI motor, dok bi Karoq mogla pokretati kombinacija benzinskog i električnog motora, čime bi imao snažan hibridni pogon.Ako se planovi ostvare, Karoq RS će biti znatno drugačiji od španskog rođaka, a to je SEAT Ateca Cupra, koji će pokretati koncencionalni 2,0-litarski benzinski motor s turbopunjačem snage oko 300 KS. Motor s unutrašnjim sagorijevanjem kod Karoqa RS će imati manje snage, ali bi ukupna snaga u kombinaciji s elekričnim motorom trebala biti jednaka snagi Cupre.Škoda Karoq Sportline će debitovati u martu 2018. godine na Sajmu automobila u Ženevi, gdje bi štand mogla dijeliti i s Karoqom Scout. Ako se to ne dogodi, onda će Scout biti predstavljen u oktobru u Parizu.