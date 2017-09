Blok Sarajevo, ovlašteni Peugeot koncesionar i trgovac za putnička i laka komercijalna vozila, za ljubitelje Peugeota pripremio je specijalnu akciju za kraj 2017. godine na modele Peugeot 208 i Peugeot 2008.

Peugeot 208 s bogatim paketom opreme ACTIVE, gdje izdvajamo touchscreen, USB, klimu, Bluetooth, LED dnevna svjetla, maglenke i komande na upravljaču, može biti Vaš za samo 19.490 KM.S obzirom na to da je akcija ograničenog trajanja, samo oni najbrži će ostvariti najbolje uslove iz navedene akcije.Iskoristite super ponudu za kupovinu Peugeota 2008 uz koji dobijate gratis set od četiri zimske gume, te se na vrijeme pripremite za predstojeću zimu. Prilikom kupovine vozila dobijate set guma, koji za Vas bez dodatnih troškova čuvamo do zakonskog roka za promjenu guma ili na Vaš zahtjev za montažu. SUV Peugeot 2008 može biti vaš za samo 24.890 KM u Active paketu opreme.Iz kompanije Blok d.o.o Sarajevo pozivaju sve zainteresovane da što prije zakažu svoj termin posjete salonu i uz pomoć ljubaznog i profesionalnog osoblja odaberu model po želji.Više informacija o navednoj akciji i drugim atraktivnim ponudama možete dobiti i putem telefona 033 769 165 ili e-maila [email protected] te putem Facebook To nije sve, jer iz postprodajnog odjela kompanije Blok poručuju da za sve vozače Peugeota uvijek imaju atraktivne ponude i akcijske cijene za originalne rezervne dijelove i originalnu dodatnu opremu.