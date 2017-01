Škodin prvi SUV u Scout izdanju svoje će premijerno predstavljanje pred publikom imati na predstojećem Sajmu automobila u Ženevi.

Kodiaq Scout izvana je prepoznatljiv po ekskluzivnim 19-inčnim aluminijskim felgama koje se neće nuditi uz standardnu verziju i sivim zaštitnim panelima ispred prednje i iza zadnje osovine. Tu su i adekvatne oznake na prednjim blatobranima.



Ono što Kodiaq Scout suštinski odvaja od standarne verzije je pogon preko obje osovine (AWD – All Wheel Drive) koji se serijski nudi uz svaki od tri ponuđena motora i veće rastojanje karoserije od tla koje u ovom slučaju iznosi 194 milimetra.



Kupci će moći da biraju između dva benzinska i jednog dizelskog motora koji će se nuditi s dva nivoa snage. Slabiji benzinski 1,4-litarski četverocilindarski TSI motor nudi 150 KS, što je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h za 9,8 sekundi i maksimalnu brzinu 197 km/h. Snažniji dvolitarski TSI motor nudi 180 KS (ubrzanje od 0 do 100 km/h za 8 sekundi i 207 km/h).



Dvolitarski TDI motor u slabijem izdanju raspolaže sa 150, a u snažnijem sa 190 KS. Kodiaq Scout 2.0 TDI sa 190 KS od 0 do 100 km/h stiže nakon 8,9 sekundi, a njegova maksimalna brzina iznosi 210 km/h.



Bez obzira na odabrani motor u Škodi su veoma darežljivi kada se radi o nivou standardne opreme među koju, pored ostalog, spadaju obloge od alkantare i audio-sistem sa osam zvučnika. Sa standardnim paketom "Rough-Road" automobil je opremljen i adekvatnom zaštitom motora i podnice, što sugeriše da će se prilično dobro snalaziti na izrazito lošim podlogama.



U Škodi su već potvrdili da će se Kodiaq uskoro ponuditi i u najsnažnijoj RS verziji, a očekuje se da će češka automobilska kompanija u Ženevi pored Kodiaqa Scout predstaviti i redizajnirane verzije modela Rapid i(li) Citigo.