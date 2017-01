Kompanija Škoda je u četvrtak predstavila robusniji model Kodiaq Scout, a sada je svjetlo dana ugledala i Sportline verzija modela.

SUV je dostupan u verziji s pet i sedam sjedišta, a vizuelno se razlikuje od standardnog modela zahvaljujući redizajniranom prednjem i stražnjem braniku koji izgledaju agresivnije, a tu su i novi 19-inčni naplaci u dva tona. Kupcima su na raspolaganju i opcioni 20-inčni naplaci.



Razlikuje se i po crnim detaljima na prednjoj masci, bočnim retrovizorima, krovnim nosačima i prozorima. Ispod branika su srebreni detalji koji stvaraju iluziju izduvnih cijevi, koje su zapravno skrivene ispod karoserije.



Baš kao i Scout, Škoda će i Sportline verziju prodavati ekskluzivno s pogonom na sva četiri točka, kao i sa istim motorima. Najjeftiniji je 1,4-litarski TSI motor koji razvija 150 KS. On omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za 9,8 sekundi te maksimalnu brzinu od 197 km/h.



Oni koji su spremni platiti više mogu izabrati snažniji 2,0-litarski TSI motor koji isporučuje 180 KS. Ova verzija do "stotke" stiže za osam sekundi prije nego ubrza do maksimalnih 207 km/h.



Za one kojima je ekonomičnost prioritet, Škoda je pripremila 2,0-litarski TDI motor sa 150 i 190 KS. Slabija verzija od 0 do 100 km/h ubrzava do 100 km/h za 9,5 sekundi i dostiže 197 km/h, dok te specifikacije za snažniju verziju iznose 8,9 sekundi i 210 km/h.



Kao i Scout, Sportline verzija je bazirana na srednjoj Ambition opremi, ali uz nekoliko dodataka kao što su sportska sjedišta, modovi vožnje, LED ambijentalno osvjetljenje u 10 boja, svjetla u donjem dijelu retrovizora i slično. Tu je i posebni ekran koji pokazuje G silu, snagu motora, pritisak turbopunjača i temperaturu rashladne tečnosti i ulja.



Škoda Kodiaq Sportline će biti predstavljena na Sajmu automobila u Ženevi u martu. Nešto kasnije će se pojaviti i Kodiaq RS sa 2,0-litarskim biturbodizelašem koji je viđen u Volkswagenovom Passatu, a koji razvija 240 KS i 500 Nm obrtnog momenta.