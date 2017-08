Porsche se trudi da na razne načine učini svoj 911 Turbo S Exclusive Series posebnijim i unikatnijim. Tako uz povećanje snage ​i jedinstvenih boja karoserije i uređenja enterijera, kao opcija će biti na raspolaganju i točkovi koji su u potpunosti izrađeni od karbonskih vlakana.

Jednostavan dizajn sa sedam krakova možda neće privući ljubitelje klasičnog Porsche dizajna, ali smo uvjereni kako će biti dovoljno ljubitelja modela 911 koji će žuditi za njima.Za sada Porsche ne navodi cijenu ovih točkova, ali možemo biti sigurni da je to jedna od najskupljih opcija.Do sada su točkovi od karbonskih vlakana bili prilična egzotika, te su ih imali samo automobili malih serija kao što je Shelby GT350R, Ford GT i nekoliko modela Koenigsegga. Proizvodnja naplatka od karbonskih vlakana je skupa i dugotrajna, te je to i jedini razlog zašto takvi točkovi nisu česta pojava.Video kojeg je Porsche objavio pokazuje koliko je proces izrade ovakvog točka komplikovan i zahtjevan, ali i to da konačan rezultat znači mnogo bolje performanse zahvaljujući velikoj uštedi na težini.Tako su ovi točkovi čak 20 posto lakši od klasičnih točkova od lake legure u istoj dimenziji, ali ne samo to, nego su istovremeno i 20 posto čvršći.