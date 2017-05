Peugeot i Citroen su danas zajedničkom premijerom u Sarajevu našem tržištu predstavili obnovljene limuzine Peugeot 301 i Citroen C-Elysee. Uz odličnu ponudu prostora i opreme te izuzetnu udobnost koja ih je i ranije krasila, sada su ovi modeli dobili još moderniju opremu i savremeniji izgled.

