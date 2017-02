Uz AMG GT C Roadster stiže dodatak „Edition 50“, uz C43 Coupe/Cabrio stiže "Night Edition", a C63/C63 S Cabrio nudit će se s dodatkom "Ocean Blue Edition".

Uz AMG GT C Roadster stiže dodatak „Edition 50“, uz C43 Coupe/Cabrio stiže "Night Edition", a C63/C63 S Cabrio nudit će se s dodatkom "Ocean Blue Edition".

Nakon nedavno predstavljenih posebnih edicija koje se nude uz modele SLC i SL, Mercedes-AMG pripremio je tri nove posebne edicije koje će se u brojčano ograničenim serijama nuditi uz modele AMG GT C Roadster, C43 Coupe i C63 Cabriolet.



U čast obilježavanja 50 godina od nastanka (tada tuning kompanije) AMG-a, Mercedes će proizvesti 500 primjeraka supersportskog modela AMG GT C Roadster Edition 50 koji će se ponuditi u dvije boje karoserije (siva i bijela).



Pored nekolicine karoserijskih detalja s kojima se Edition 50 razlikuje od standardnog GT C Roadstera, priču oko vanjštine „zatvaraju“ jedinstvene AMG-ove ojačane aluminijske felge. Uz oznake edicije, unutrašnjost automobila obložena je dvobojnom kombinacijom kože, a upravljač je za ovu priliku "posuđen" iz AMG-ovog Performance kataloga.



Na modelu C43 Night Edition koji će se moći naručiti u Coupe i Cabrio verziji dominiraju tamni tonovi, zaključno s novopredstavljenim mat crnim 19-inčnim felgama. Baš kao i u slučaju Roadstera, ni ovdje nema promjena ispod poklopca motora.



Treća edicija Ocean Blue nudit će se isključivo uz Cabrio verziju modela C63/C63 S, a ono što će je vizuelno odvajati od standardnih modela svakako je tirkizno plavi platneni sklopivi krov. U istoj boji je i nekoliko detalja u i na karoseriji koja će se moći dobiti u bijeloj ili sivoj boji. Bez obzira na boju karoserije C63/C63 S Cabriolet Ocean Blue Edition isporučuje se na kombinaciji titanijum sivih 19 (naprijed) i 20-inčnih aluminijskih felgi (nazad).



Mercedes-AMG narudžbe će primati od 6. marta, a prve isporuke modela C43 i C63 počinju u junu. Mjesec dana kasnije do kupaca će stići i GT C Roadster Edition 50.