Na kraju će, izgleda, popustiti i u Ferrariju, jer će slavna italijanska automobilska kompanija kupcima za nekoliko godina ponuditi i SUV.

Svidjelo se to nekome ili ne, Ferrari će uskoro krenuti stopama nekoliko proizvođača ultrasportskih i ultraluksuznih automobila koji već imaju (ili će uskoro imati) SUV modele.



Kako sada stvari stoje, Ferrari će svoj prvi SUV kupcima ponuditi najkasnije do 2021. godine, a prema izjavi prvog čovjeka FCA grupacije Sergia Marchionnea, Ferrarijev godišnji profit bi već 2022. godine trebalo da bude udvostručen. Prema posljednjim informacijama, u Ferrariju već rade na razvoju svog prvog SUV-a koji nosi internu oznaku F16X.



Marchionne će uskoro predstaviti petogodišnji poslovni plan Ferrarija u kojem se, navodno, pored SUV-a spominju i novi hibridni modeli koji će biti u standardnoj ponudi od 2019. godine.



F16X dijelit će platformu s nasljednikom aktuelnog modela GTC4Lusso koji bi trebalo da bude predstavljen 2020. godine. S integralnim pogonom i V8 motorom koji bi trebalo da bude potpomognut hibridnim sistemom, cijena SUV-a trebala bi iznositi 300.000 eura, a u Ferrariju misle da će samo Kina "progutati" 2.000 primjeraka.



Kako god, izgleda da je Marchionne zaboravio svoju izjavu iz 2016. godine kada je na pitanje o Ferrari SUV-u rekao: "Prvo me morate ubiti".