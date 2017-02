U Aston Martinu su objavili da će njihov ultrasportski automobil AM-RB 001 pokretati Cosworthov 6,5-litarski V12 motor.

Aston Martin i F1 tim Red Bull nosioci su projekta ultrasportskog hibridnog automobila AM-RB 001 čija masa ne smije prelaziti 1.000 kilograma, jer je prvi čovjek dizajnerskog odjela Marek Reichman planirao da na svaku od 1.000 konjskih snaga ide samo jedan kilogram.



Ispunjenju planova pomoći će i čuvena britanska kompanija Cosworth koja će za RB 001 isporučiti 6,5-litarski atmosferski V12 motor u koji će biti implementirano svo znanje koje su inžinjeri Coswortha decenijama stjecali u Formuli 1. Za prijenos enormne snage na podlogu AM-RB 001 koristit će 7-stepeni mjenjač za koji je zadužena kompanija Ricardo.



Pored kompanije Multimatic koja je zadužena za produkciju jednodijelne karbonske šasije, u projektu kojim će se Aston Martin "suprotstaviti" sličnom projektu AMG-a (Project One) učestvuje i hrvatska kompanija Rimac iz koje će se za hibridni sistem isporučivati ultralagane baterije.



AM-RB 001 od 0 do 322 km/h trebalo bi da stiže nakon 10 sekundi, a njegova maksimalna brzina trebala bi iznositi više od 402 km/h. Aston Martin će napraviti samo 150 primjeraka koji će se moći koristiti na javnim cestama i 25 primjeraka koji će se moći koristiti samo na stazama. Svi cestovni primjerci (s cijenom oko 2,82 miliona eura) već su rezervisani, a prve isporuke kupcima očekuju se početkom 2019. godine.



U Aston Martinu još uvijek nije odlučeno o zvaničnom nazivu automobila, a produkcijska verzija zadržat će blizu 95 posto izgleda konceptnog izdanja.



Kad smo već kod ovakvih automobila, AMG-ov Project One bit će predstavljen na septembarskom Sajmu automobila u Frankfurtu, a prema posljednjim informacijama u svijet ultrasportskih automobila (jer kupaca očigledno ima dovoljno) uskoro ulazi i Audi.