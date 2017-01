Nissan će u februaru 2017. u velikom stilu obilježiti 10 godina od početka prodaje svog modela Qashqai. U sklopu proslave, širom Evrope će se održavati posebna događanja za kupce i medijske aktivnosti.

Nissan je prva marka koja obilježava desetu obljetnicu iz jednostavnog razloga – Qashqai je model koji je predstavio segment crossovera koji automobilska industrija i kupci automobila poznaju danas.Prije deset godina na tržištu nije postojalo vozilo koje je uspješno spajalo praktičnost i privlačnost SUV automobila s veličinom, efikasnošću i dinamičnim performansama kompakta.Qashqaijev inovativan dizajn i svestrana konstrukcija na svijet su došli 2002. tokom razvoja automobila koji je trebao postati nova Nissan Almera. Kreativni tim odlučio je dizajnirati automobil od samih temelja. Rezultat je automobil koji je precizno odražavao želje kupaca i ispunio Nissanovo obećanje: inovacije i uzbuđenje za sve.Prodaja prve generacije Nissana Qashqai započela je u februaru 2007. i postigla instantni uspjeh. Do kraja te godine, u Evropi je prodato blizu 100.000 primjeraka, a to je bio tek početak.U deset godina, otkako je na tržištu, Qashqai je u Evropi prodat u više od 2,3 miliona primjeraka, što ga čini najprodavanijim crossoverom. Osvojio je više od 80 nagrada, uključujući i 19 nagrada za „Automobil godine“.Paul Willcox, Predsjednik Nissana Europa, izjavio je: „Kad je predstavljen 2007., Qashqai je bio jedinstven u segmentu. Ostao je vjeran svojim korijenima, a mi smo u njegovom životnom vijeku kontinuirano uvodili inovacije i dodavali novu tehnologiju, i zato je zadržao vodeći položaj u segmentu crossovera.Taj proces kontinuiranog razvoja Qashqaija savršeno ilustruje dodatak tehnologije Around View Monitor, Nissanova hvaljenog sistema kamera za parkiranje 360°. Taj i brojni drugi sistemi, Qashqaiju su dodati 2010., u sklopu manjeg redizajna na polovici životnog vijeka modela. Predstavljanjem druge generacije Qashqaija 2014., uveden je i Inteligentni sistem pomoći pri parkiranju.Nissanov revolucionarni duh nedvojbeno je promijenio izgled evropskog tržišta automobila. U proteklih je deset godina prodaja crossovera C-segmenta na godišnjem nivou, samo u Evropi narasla do 2,6 miliona primjeraka, koliko ih je prodato 2016. Gotovo svi veliki proizvođači automobila sada u ponudi imaju automobil poput Qashqaija te on sad ima čak 21 direktnog konkurenta. Ipak, automobil kojim je započeo ovaj segment ostaje na prvom mjestu.Nissan je 2016. u Evropi (uključujući u Rusiju, Ukrajinu i Kazahstan) prodao 261.429 primjeraka Qashqaija. To čini 10 % tržišnog udjela i predstavlja rast od 5,2 % u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci.Priča o uspjehu proširila se i izvan granica Evrope. Na svjetskom tržištu Nissan je u 137 zemalja svijeta prodao 3,3 miliona primjeraka Qashqaija.