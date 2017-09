Jedna od najspektakularnijih premijera na ovogodišnjem izdanju IAA sajma automobila u Frankfurtu bio je Audi Aicon. Konceptni model koji uz futuristički dizajn demonstrira i tehnologiju autonomne vožnje i električnog pogona.

Jedna od najspektakularnijih premijera na ovogodišnjem izdanju IAA sajma automobila u Frankfurtu bio je Audi Aicon. Konceptni model koji uz futuristički dizajn demonstrira i tehnologiju autonomne vožnje i električnog pogona.

Audi Aicon je koncept automobila sa četvero vrata i četiri sjedišta koji bi trebao biti spreman za 2025. godinu. Upravo ova godina je godina koju Audi ali i mnogi drugi proizvođači predviđaju kao prekretnicu u svijetu automobila i kada će doći do masovne elektrifikacije pogona u automobilima ali i uvođenja 5. nivoa za autonomnu vožnju.



Trenutno postoji pet stepeni autonomije, pa tako 1. nivo autonomije podrazumjeva stvari kao što je pomoć pri parkiranju, dok je 3. nivo autonomija tehnologija poput one kao što je Teslin Autopilot. Nivo 5. autonomije ide do te mjere da možete zapravo ući u automobil i on će vas odvesti do tačke A do tačke B bez ikakvih unosa i kontrola od strane vozača.



Tako unutrašnjost Audija Aicon uopšte nema fizički volan, jer je predviđen za tu eru automobila kada za vožnju uopšte neće biti potreban upravljač, a kabina automobila u osnovi postaje vaš lični prostor sličan domu ili radnom mestu. Futuristi sugerišu da će ovakvi automobili postati dodatni prostor za opuštanje i odmor u velikim gradovima.



Naravno Audi Aicon je pokretan elektromotorima koji energiju crpe iz čvrstih baterija koji će imati dvostruko veći kapacitet od litijum-jonskih baterija. Ovaj auto u teoriji ima doseg od oko 800 kilometara i imaće tehnologiju za induktivno punjenje baterija. Naravno, mngo toga i dalje spada pod pretpostavke i viziju Audija, te ono što je najveći problem je činjenica da tehnologija u većem dijelu za ovakve automobile postoji, ali je ograničava sama infrastruktura. Tako će u teoriji putinic u Audiju Aicon imati malo koristi od induktivnog punjenja ako se u međuvremenu ne izgradi dovoljan broj puteva sa takvom tehnologijom.