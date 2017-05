Ekipa portala Klix.ba je imala priliku sudjelovati na zvaničnoj promociji Škodinog modela Kodiaq u BiH te isprobati ovaj češki SUV vožnjom po smisleno odabranoj ruti. Jedno vam možemo garantovati, uživali smo.

Ekipa portala Klix.ba je imala priliku sudjelovati na zvaničnoj promociji Škodinog modela Kodiaq u BiH te isprobati ovaj češki SUV vožnjom po smisleno odabranoj ruti. Jedno vam možemo garantovati, uživali smo.

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Kodiaq smo vozili po različitim cestama, autoputu, magistralnom i regionalnom putu, kao i po makadamu i to na relaciji Sarajevo, Konjic, Borci, Potoci i Jablanica, a potom je uslijedio povratak za Sarajevo. Naš cilj je bio provjeriti da li je zaista SUV "snažan kao medvjed", kao što tvrde iz Škode za svoj Kodiaq koji je ime dobio po medvjedu s Aljaske.Realno gledajući, nakon što smo provozali verziju sa 2,0-litarskim TDI motorom koji razvija 150 KS, a čija se snaga preko šestostepenog manuelnog mjenjača prenosi na sva četiri točka, možemo reći da tvrdnje iz Škode u najmanju ruku nisu baš daleko od istine.Možda smo malo više očekivali od ovog motora, posebno kada je riječ o odzivu na papučicu gasa, preticanju i performansama prilikom kretanja uzbrdicama, ali s obzirom na to da se radi o vozilu teškom 1.686 kilograma u kojem su još bila četiri odrasla putnika, za veće zamjerke nema mjesta.Kodiaq se pokazao kao udoban automobil za putovanja, ali i kao sposoban i okretan SUV na offroad terenu koji je savladavao bez problema.Ono što nas je zaista impresioniralo je njegova unutrašnjost koja je itekako prostrana, udobna i "ugodna za oko", a u isto vrijeme jednostavna i praktična. Kada je riječ o prostranosti, tu ni najveći kritičari neće moći pronaći manu. Bez obzira na visinu putnika, oni će imati sasvim dovoljno prostora bez obzira na kojem se sjedištu nalazili, a pri samom ulasku u automobil neće biti nikakvih problema. Prostora za glavu, ramena i koljena ima zaista dovoljno, kako naprijed, tako i nazad, a visoku ocjenu definitivno zaslužuju veoma udobna sjedišta s bočnim potporama, koja omogućavaju da jednostavnim prilagođavanjima veoma brzo pronađete idealnu poziciju. Ako ste misliti da to važi samo za putnike na prednjim sjedištima, varate se, jer se naslonjači zadnjih sjedišta također mogu pomjerati, odnosno, moguće je podesiti njihov ugao za bolji položaj tijela i veću udobnost. Zapremina prtljažnika iznosi 720 litara, a sklapanjem stražnjih sjedišta se povećava do 2.065 litara. Za flaše i manje predmete tu su mnogobrojni pretinci.Dizajn i kvalitet izrade unutrašnjosti također mogu dobiti dobru ocjenu. Najviše pažnje privlači 6,5-inčni ekran (8-inčni uz doplatu) osjetljiv na dodir, koji prikazuje sve potrebne informacije, a moguće ga je povezati s mobilnim uređajima. Lijepom izgledu unutrašnjosti znatno doprinosi i upravljač s kontrolama i ravnim donjim dijelom. Tvrde plastike nema previše, jer veći dio površine prekriva mekana plastika. Centralna konzola je jednostavno dizajnirana, ali je praktična te je svako dugme nadohvat ruke. Oko instrumenata ventilacijskih otvora su hromirani okviri, a zahvaljujući pojedinim lakiranim dijelovima, nameće se barem osjećaj da ste u vozilu iz premium segmenta.U ponudi su dva nivoa opreme Ambition i Style kojim je bio opremljen Kodiaq koji smo mi vozili na ovoj raznolikoj turi.Spolja, dovoljno je reći da će Kodiaq definitivno privlačiti pažnju gdje god se pojavi. Baziran je na MQB platformi, a međuosovinski razmak iznosi čak 2.971 mm. Dužina vozila iznosi 4.697 milimetara, širina 1.882 mm i visina 1.676 mm, a kupci će moći birati između verzija sa pet i sedam sjedišta.Samom pojavom Kodiaq ostavlja impresivan utisak. Dizajniran je lijepo i skladno, tako da izgleda atraktivno, ali ne i prenapadno. Naprijed je prepoznatljiva rešetka, duž karoserije se protežu elegantne linije, a na stražnjem dijelu su svjetla koja podsjećaju na ona kod modela Superb Combi ili SEAT Atece.Sigurnost je svakako najvažnija, a upotreba čelika visoke čvrstoće jasno doprinosi tome. Naravno, tu su parking senzori, kao i brojni sigurnosni sistemi.U ponudi motora su 1,4-litarski TSI snage 125 i 150 KS te 2,0-litarski TDI u verzijama od 150 i 190 KS. Također, kupci u zavisnosti od odabira motora i paketa opreme mogu izabrati šestostepeni manuelni i šestostepeni DSG mjenjač, sedmostepeni DSG mjenjač te šestostepeni manuelni i sedmostepeni DSG mjenjač u kombinaciji s pogonom na sva četiri točka.Cijena Škodinog Kodiaqa u BiH se kreće od 44.928 KM za osnovni model sa 1,4-litarskim motorom (125 KS), šestostepenim manuelnim mjenjačem i Ambition opremom, pa do 67.699 KM za model s 2,0-litarskim TDI motorom (190 KS), opremom Style, sedmostepenim DSG mjenjačem i pogonom na sva četiri točka. U cijenu je uključen PDV.