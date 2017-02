Kompanija Hyundai je učinila svoju Elantru privlačnijom i praktičnijom uvođenjem GT modela, koji će biti rival Volkswagenovom Golfu i Hondi Civic.

Elantra GT nalikuje modelu i30 te ELandtri sedan, a karakteriše je oštra linija koja se điri od prednjeg blatobrana sve do stražnjih svjetala te neobečni konveksno-konkavni provil stražnjeg dijela.



Zahvaljujuć korištenju čelika visoke čvrstoće, karoserija je 22 posto kruća, ali i za 27,7 kg lakša u odnosu na prethodni model.



Unutrašnjost je prostranija u odnosu na rivale među kojima su VW Golf, Mazda 3, Chevy Cruze i Honda Civic.



Osnovne modele Elantre GT će pokretati 2,0-litarski četverocilindrični motor koji razvija 150 KS, a moći će biti uparen sa šestostepenim manuelnim ili automatskim mjenjačem. To je više snage u odnosu na 2,0-litarski motor u Elantri sedan, koji isporuluje 147 KS.



Elantra GT Sport ima 1,6-litarski motor s turbopunjačem, koji nudi 201 KS. Uparen je sa sedmostepeni dual-clutch mjenjačem dostupnim uz šestostepeni manuelni mjenjač. GT Sport ima veće 18-inčne naplatke u odnosu na 17-inčne standardne, veće diskove i neovisni stražnji ovjes.



Hyundai je testirao Elantru GT na Nurburgringu kako bi poboljšao njenu sportsku stranu bez utjecaja na držanje na cesti.



Unutrašnjost automobila je poznata i logično dizajnirana. Jedina razlika u odnosu na sedan je novi 8,0-inčni infotainment sistem koji dolazi u standardnoj opremi. On nudi navigaciju i podršku Apple CarPlay i Android Auto sistemima.



Opciono je moguće dobiti LED farove, a tu je i dvozonska klima, tehnologija za bežićno punjenje smartphonea, kao i Hyundaijev Blue Link sistem. Za sigurnost se brine sistem kočenja prije sudara, adaptivni tempomat, upozorenje na vozilo u slijepom uglu i sistem koji upozorava na napuštanje trake.



Cijena zasad nije poznata, a prodaja počinje naljeto.