Opsesija proizvođača automobila stazom Nurburgring traje već dugo, pa mnogi pokušavaju postati "kraljevima ringa". Među njima je i kompanija Elemental Motor Company iz Hampshirea, koja će pokušati postaviti novi rekord za produkcijski automobil poboljšanom verzijom svog dvosjeda RP1.

Model je dobio novi aerodinamični paket prije nekoliko mjeseci kojim je downforce (sila prijanjanja) povećan na 400 kg pri brzini od 241 km/h. To neće biti dovoljno za titulu najbržeg cestovnog automobila na Nurburgringu, tako da Elemental radi na novom paketu koji će omogućiti stvaranje downforcea od 1.000 kg.



Ako to nije dovoljno impresivno, bivši aerodinamičar McLaren F1 tima Mark Taylor tvrdi da će s novim poboljšanjima stvariti do 1.200 kg downforccea. On pomaže Elementalu kako bi automobil bio aerodinamičniji više nego ikad te kako bi postavio novi rekord.



RP1 mora nadmašiti vrijeme od 6 minuta i 48 sekundi, koji je postavio Radical SR8 LM u augustu 2009. godine. Automobilom je upravljao Michael Vergers. Međutim, ovaj automobil nije legalan za cestovnu vožnju u svim dijelovima svijeta, tako da se praktično može reći da rekord pripada Porscheu 918 Spyder s vremenom 6:57 postavljenim u septembru 2013. godine. Vozač je bio Marc Lieb.