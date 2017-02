Iako zvanične potvrde još uvijek nema, direktor Bugattija Wolfgang Durheim izjavio je da Chironu za "operaciju" ubrzanja i kočenja (od 0 do 402 km/h, pa nazad) treba manje od 60 sekundi.

I dok razmišljamo o kočnicama koje posjeduje Bugattijev nasljednik modela Veyron, jer se u slučaju Chirona ponajviše priča o motoru, nema razloga da se Durheimerova izjava koju je dao novinaru britanskog magazina Evo uzima s rezervom.



Za ostvarivanje spomenutog rezultata Chiron definitivno ima sve potrebne sastojke. Najvažniji među njima je centralno postavljen 8-litarski W16 motor koji potpomažu četiri turbo-punjača, što je dovoljno za 1.500 konjskih snaga i 1.600 Nm najvećeg obrtnog momenta.



Već se zna da automobil od 0 do 100 km/h stiže za manje od 2,5 sekundi. Od 0 do 200 km/h potrebno mu je manje od 6,5 sekundi, a od 0 do 300 km/h stiže nakon nešto više od 13 sekundi. Maksimalna brzina elektronski je ograničena do 420 km/h, a dobro upućeni u cijelu stvar tvrde da Chiron bez limitatora može ostvariti 464 km/h. Gume predstavljaju suštinski (i jedini) problem zbog kojeg se Bugatti Chiron, ipak, neće nuditi bez limitatora.



Čak i s limitatorom, Chiron bi trebao izbiti ispred modela Veyron Super Sport koji još uvijek drži svjetski brzinski rekord u kategoriji produkcijskih automobila koji se mogu koristiti na javnim cestama. U Bugattiju su pokušaj obaranja aktuelnog rekorda planirali za narednu godinu, a sve će se dešavati na testnoj stazi Ehra-Lessien.