Najmanje dvije osobe smrtno su stradale, dok ih je više povrijeđeno danas popodne kada je u centru Barcelone kombi uletio među pješake. Španski mediji javljaju da policija traga za vozačem koji je pobjegao pješke.

Something is happening in #Barcelona now. Portaferrissa street now. People running and businesses closing. pic.twitter.com/blzKrBnjEC — David Palacios Rubio (@_DavidPalacios) August 17, 2017

Van rams into crowds in #Ramblas area in #Barcelona, several injured, Spanish police say pic.twitter.com/1DlfyN4ipX — Yotam Rozenwald (@Yotam_R82) August 17, 2017

In #Barcelona van reportedly plowed into a crowd of ppl in busy outdoor mall (Rambla de Catalunya). Police on scene pic.twitter.com/Z9n3uvFmWy — Kevin Rincon (@KevRincon) August 17, 2017

People are in panic following the truck raming into the crowd in #Barcelona. Many injuredpic.twitter.com/tqCF9l6oEs — Vocal Europe (@thevocaleurope) August 17, 2017

Na glavnom šetalištu i popularnom turističkom odredištu, ulici La Rambla ljudi su snimljeni kako vrište i bježe u panici.Svjedoci kažu da je bijeli kombi uletio među pješake, a prema nekim svjedočenjima dvojica naoružanih muškaraca potom su ušla u obližnji restoran.Povrijeđenima su u pomoć priskočili svjedoci i policija.Spasilačke službe poručuju svima da se drže podalje od Placa Catalunyje.Metro je zatvoren, a policijska istraga je u toku. U videoprilogu javne televizije RTVE prikazane su tri osobe kako leže na ulici.Las Ramblas je centralni bulevar koji se proteže u dužini od 1,2 kilometra kroz centar Barcelone, od Trga Katalonije (Placa de Catalunya) do spomenika Christopheru Columbusu na moru. Na ovom prostoru se nalazi veliki broj trgovina, barova i restorana te je veoma popularan među turistima. Zbog velikog broja pješaka koji tuda šetaju Gradsko vijeće Barcelone ograničilo je saobraćaj.Posljednjih sedmica u Španiji su u nekoliko navrata održavane demonstracije protiv masovnih turističkih dolazaka, a objavljiani su i prijeteći grafiti.