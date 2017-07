Trump: Lansiranje rakete još više izoluje Sjevernu Koreju i slabe njenu ekonomiju

Foto: EPA

Američki predsjednik Donald Trump osudio je Sjevernu Koreju zbog lansiranja rakete poručivši da će to još više izolovati Pyongyang, a da će SAD preduzeti sve mjere da osiguraju sigurnost.

SAD odbacuje tvrdnje Pyongyanga da će ti testovi i to oružje osigurati sigurnost Sjeverne Koreje. U stvarnosti oni imaju suprotan efekat naveo je Trump u saopćenju.



Prijeteći svijetu, kako je dodao, to oružje i testovi još više izoluju Sjevernu Koreju, slabe njenu ekonomiju i lišavaju njen narod, prenosi agencija AFP.



"SAD će preduzeti sve neophodne korake da osiguraju sigurnost Amerike i zaštiti naše saveznike u region", rekao je Trump nakon što je Sjeverna Koreja u petak lansirala balističku raketu.



To, po njegovim riječima, samo je posljednji bezobzirni i opasan potez sjevernokorejskog režima, prenosi agencija Reuters.