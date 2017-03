Šef FBI-a odbacio Trumpove tvrdnje da ga je Obama prisluškivao

Foto: EPA

Direktor FBI-a James Comey odbacio je optužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njegov prethodnik Barack Obama naredio prisluškivanje Trumpova telefona u predizbornoj kampanji, objavili su u ponedjeljak američki mediji.

Comey je zatražio od ministarstva pravosuđa da javno odbaci Trumpove tvrdnje, prenose The New York Times i NBC.



Jedan od razloga za taj potez je to što Trumpove optužbe impliciraju da je FBI prekršio zakon, dodaju mediji.



U ministarstvu pravosuđa to nisu komentirali.



Mediji citiraju dužnosnike koji kažu kako Comey vjeruje da za Trumpove optužbe nema dokaza.



Bijela kuća zatražila je u nedjelju od Kongresa da istraži je li Obamina administracija zloupotrijebila ovlasti u predsjedničkoj kampanji 2016., u sklopu tekuće kongresne istrage o uticaju Rusije na izbore.



Zahtjev je upućen nakon što je Trump u subotu bez ikakvih dokaza optužio tadašnjeg predsjednika Baracka Obamu da je naredio prisluškivanje telefona u Trumpovu izbornom štabu u Trump Toweru.



Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer rekao je da Trumpovi dužnosnici neće dalje komentirati taj slučaj dok Kongres ne završi istragu.



"Izvještaji o potencijalno politički motiviranim istragama uoči izbora 2016. vrlo su zabrinjavajuća", izjavio je Spicer.



Obamin glasnogovornik ustvrdio je u subotu da bivši predsjednik nije naredio prisluškivanje nijednog američkog državljanina. "Ni predsjednik Obama niti bilo koji dužnosnik Bijele kuće nikada nisu naredili nadziranje nijednog američkog državljanina", rekao je Kevin Lewis.



Ben Rhodes, Obamin savjetnik za vanjsku politiku, također je komentirao Trumpove tvrdnje napisavši na Twitteru: "Nijedan predsjednik ne može narediti prisluškivanje. To ograničenje služi tome da bi se građani zaštitili od ljudi poput vas".



Prema američkom zakonu, savezni sud morao je imati osnovanu sumnju da je meta prisluškivanja "agent strane sile" kako bi odobrio zahtjev za elektronički nadzor Trump Towera.