Kanada: Policija vjeruje da Alexander Bissonnette sam izvršio napad na džamiju

Kanadska policija je saopćila da je Alexander Bissonnette zadržan u pritvoru zbog napada na džamiju u Quebecu, dok je drugi osumnjičeni, Mohammed Belkhadir, oslobođen te se smatra svjedokom.

Foto: EPA

Kanadska policija je saopćila da je Alexander Bissonnette zadržan u pritvoru zbog napada na džamiju u Quebecu, dok je drugi osumnjičeni, Mohammed Belkhadir, oslobođen te se smatra svjedokom.

Bissonnette je student Univerziteta Liaval, a policiju je policiju nedugo nakon napada koji se dogodio tokom večernje molitve u 20:00 sati po lokalnom vremenu u nedjelju. Rekao je da se osjeća krivim te da će izvršiti samoubistvo. Prethodno je ubio šestero, a ranio 19 ljudi.



"Bio je naoružan i govorio je o onome što je učinio, činilo se da želi sarađivati. Osumnjičeni je rekao da čeka policiju", izjavio je policijski inspektor Denis Turcotte.



Međutim, ipak je došlo do potjere, a policija je pratila osumnjičenog do mosta udaljenog 20 km istočno od grada. On se tada predao, a policija je u njegovom automobilu pronašla oružje.



"Policija smatra da se radi o 'usamljenom vuku' koji je izvršio napad", rekao je za Reuters izvor blizak istrazi.



Belkhadir je uhapšen na mjestu pucnjave, a Bissonnetteova kuća je pretražena. Njegova stranica na Facebooku je izbrisana, ali se zna da je pratio američkog predsjednika Donalda Trumpa te francusku političarku Marine Le Pen.



Starosna dob žrtava je između 35 do 60 godina. Četrnaest ranjenih je otpušteno iz bolnice, a pet ih je i dalje u kritičnom stanju, od čega je troje na intenzivnoj njezi.



Premijer Justin Trudeau je pucnjavu nazvao "terorističkim činom protiv muslimana u centru molitve i utočišta", javlja RT.