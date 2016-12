Duterte priznao da je bacao ljude iz helikoptera u letu i zaprijetio da će to učniti ponovo

Kontroverzni filipinski predsjednik Rodrigo Duterte zaprijetio je filipinskim dužnosnicima da će ih baciti iz helikoptera u letu ukoliko budu zloupotrebljavali javna sredstva, priznavši da je to učinio ranije.

Foto: EPA

"Ko bude koristio javna sredstva za korupciju putovat će samnom u Manilu i gurnut ću ga iz helikoptera dok budemo u zraku. Učinit ću to, uradio sam to i ranije i mogu to učiniti opet", kazao je Duterte tokom gostovanja na televiziji.



Na pitanje novinara je li se to zapravo desilo i da li je ubijena osoba bila otmičar, kao što su izvijestili lokalni, Duterteov glasnogovornik Martin Andanar kazao je CNN-u: "To se dogodilo, sam je to rekao".



Ovo nije prvi put da je Duterte priznao da je ubijao ljude. Ranije ovog mjeseca je izjavio da je ubijao kriminalce, a bio je optužen i za ubistvo državnog službenika.



Senatorica Leila de Lima, jedna od Duterteovih kritičarki, kazala je da su njegove izjave razlog da bude razriješen dužnosti.