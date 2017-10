Britanac bi mogao biti osuđena na tri godine zatvora jer je dodirnuo muškarca u baru u Dubaiju

Dvadesetsedmogodišnji Britanac Jamie Harron uhapšen je zbog nepristojnosti u javnosti nakon što je dodirnuo muškarca u baru u Dubaiju.

Harron je stavio ruku na drugog muškarca kako ga ne bi udario i prolio piće, ali je to protumačeno drugačije. Sada mu se sudi, a mogao bi dobiti kaznu zatvora do tri godine.



U Dubaiju je od jula, a pasoš mu je oduzet. Sudi mu se i za konzumiranje alkohola.



Sljedeće ročište zakazano mu je za dvije sedmice i nada se da će optužbe biti odbačene.



"Zabrinut je. Tu je već tri mjeseca, a njemu se čini kao vječnost i frustriran je", kazala je Radha Stirling, direktorica grupe Detained.



Harron je kao električar radio u Afganistanu i otišao je na dvodnevni put u Dubai kada se incident dogodio. U zatvoru je proveo pet dana, ali je pušten nakon plaćene kaucije. Izgubio je posao.



Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije obećalo je da će mu pomoći, ali do sad ništa nije urađeno.