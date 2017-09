Bh. umjetnik Mak Hubjer danas je izveo performans u Sarajevu kojim je ukazao na potrebu zaštite i očuvanja spomenika u Sarajevu i našoj državi. On je najlonom omotao spomenik "Icar" podignut Međunarodnoj zajednici u Vilsonovom šetalištu, koji je jedan od simbola strahota koje su bh. građani doživjeli u ratu.

Performans je izveden u sklopu Festivala savremenog plesa i performansa "Zvrk", koji se četvrti put održava u BiH. Hubjar je jedan od učesnika festivala te je danas u podne održao performans pod nazivom "I care"



"Uradio sam intervenciju na skulpturi sarajevskog umjetnika Nebojše Šerića Šobe. Kao umjetniku i čovjeku, stalo mi je do kulturno-historijskih obilježja i znametosti moje zemlje te mi je jako žao što propadaju i što ljudi nemaju nikakav odnos prema tome niti ih interesuju. Trudim se da s umjetničkog gledišta reagujem te skrenem pažnju na opću nebrigu. Zaboravljamo na bitne činjenice na samih, naše kulture i historije, kao i onoga što nas očekuje u budućnosti. Jednostavnim potezima pokušavam skrenuti pažnju na spomenike, bilo čišćenjem. prezervacijom ili konzervacijom, kako se ne bi uništili", izjavio je Hubjer za portal Klix.ba.



On je istakao posebnu važnost za bh. građane te je apelovao da se obnovi, kao i ostali spomenici u našem gradu i zemlji.



"Ovaj spomenik je jako bitan za nas, ljude koji su prošli kroz golgote prošlog vremena na ovim prostorima te je jedan od simbola. U jako je lošem stanju, pa mi je bio cilj da ga zadržim u tom stanju do restauracije, odnosno dok ne dođu ljudi koji će reći da nam je bitan te da ga treba očistiti ili nešto drugo. Ja sam ga pokušao prezervirati na ovaj način, simbolično sam oprao donji dio spomenika na kojem je ispisana poruka da je spomenik podignut Međunarodnoj zajednici od zahvalnih građana Sarajeva", završio je Hubjer.



Spomenik predstavlja konzervu goveđeg mesa, koja je u sklopu humanitarne pomoći dostavljana građanima opkoljenog Sarajeva. Otkriven je u aprilu 2007. godine.



Hubjer će u sklopu Festivala savremenog plesa i performansa "Zvrk" 1. oktobra u ispred zgrade Vlade RS u Banjoj Luci izvesti performans "Mir, mir, mir".