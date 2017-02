Trump: Smanjit ću cijenu izgradnje i razmotriti dizajn zida na granici sa Meksikom

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će smanjiti cijenu izgradnje zida na granici između SAD i Meksika.

Foto: EPA

On je ovo napisao na Twitteru, ali nije objasnio kako misli da spusti cijenu.



Reuters je 9. februara objavio detalje internog izvještaja Ministarstva za unutrašnju sigurnost prema kome je procijenjena cijena radova i izgradnje zida 21,6 milijardi dolara. Trump je tokom kampanje govorio da je cijena 12 milijardi dolara.



"Čitam da će gradnja zida na granici koštati više nego što je vlada mislila, ali još nisam razmotrio detalje oko dizajna i još nisam stupio u pregovore", rekao je Trump.



On je dodao da, kada se uključi u pregovore, bit će isto kao i sa lovcima F-35, odnosno cijena će pasti.



Trump, koji je dužnost preuzeo 20. januara, rekao je krajem januara da je njegova administracija uspjela da smanji za oko 600 miliona dolara cijenu za kupovinu oko 90 aviona F-35.



Jedno od glavnih obećanja Trumpa tokom predizborne kampanje bila je gradnja zida na granici sa Meksikom u cilju suzbijanja priliva migranata.



Trump je danas, također, reagovao na pravnu borbu u vezi sa sudskim ukidanjem zabrane ulaska državljanima sedam većinski muslimanskih zemalja.



"Naš pravni sistem je razbijen! Oko 77 posto izbjeglica je pušteno u SAD od ukidanja zabrane ulaska licima iz sedam sumnjivih zemalja. To je veoma opasno", napisao je Trump.