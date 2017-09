Srbija obećala 5,5 miliona eura za RS i opštine u BiH gdje žive Srbi

Foto: SRNA

Srbija će sa oko 5,5 miliona eura pomoći opštine u Republici Srpskoj, kao i druge opštine u Bosni i Hercegovini u kojima pretežno žive Srbi, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nakon sastanka s predsjednikom RS, kao i premijerkama dvije države u Predsjedništvu Srbije, Vučić je naveo kojim će to projektima Srbija pomoći sunarodnike u susjednoj državi.



Radi se o više projekata podrške i pomoći narodu i institucijama RS, kao i o pomoći opštinama u kojima u BiH žive pretežno Srbi.



"Znate da smo učestvovali u rekonstrukciji škole "Srbija" u Bosanskom Šamcu, kao i škole "Vuk Karadžić" u Doboju", rekao je Vučić i dodao da će Srbija finansirati izgradnju vrtića u Trebinju i Brčkom, kao i studentsko-đačkog doma u Vlasenici. "Bit će rekonstruisane ulice na Palama, kao i sportske dvorane i trg u Istočnom Sarajevu. Predviđena je sanacija mosta preko Drine, između Zvornika i Malog Zvornika".



To je oko četiri miliona eura, poručio je Vučić te podvukao da će Srbija pružiti podršku opštinama u Federaciji koje su nastanjene pretežno srpskim stanovništvom, poput Grahova, Drvara, Petrovca i Glamoča sa milion eura za razne projekte. Ukupno će to biti oko pet i po miliona.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je formiran tim od nekoliko ljudi koji će raditi na pisanju deklaracije.



Ta deklaracija će, istakao je, obuhvatiti pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, zatim pravo na izučavanje i njegovanje srpske kulture, pravo na izučavanje srpske historije i njegovanje srpske slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije, pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturno-historijskog naslijeđa i pravo na informisanje na srpskom jeziku.



To su, rekao je Vučić, sfere koje će biti obuhvaćene deklaracijom, u skladu sa svim međunarodnim javno-pravnim aktima.