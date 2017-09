Mladići "Bentleyem" naletjeli na automobil Aleksandra Vučića, tri osobe uhapšene

Foto: EPA

Kolona vozila u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić presječena je jučer na kružnom toku Topčiderska zvezda, a zbog ugrožavanja sigurnosti predsjednika uhapšene su tri osobe.

Kako je potvrđeno "Blicu" od izvora bliskih predsjedništvu uhapšeni mladići su vozilom marke "Bentleye" naletjeli na automobil u kome se nalazio Vučić.



Osumnjičenima je određeno i policijsko zadržavanje od 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu sutra biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.



Na kolonu vozila naletio je automobil crne boje, španskih registarskih oznaka kojim je upravljao Luka R. Pored vozača, u automobilu koji je ugrozio sigurnost predsjednika Srbije, nalazili su se i Miloš T. i Stevan D.



Sva trojica osumnjičenih, prema nezvaničnim informacijama, odranije su poznata policiji po izvršenju različitih krivičnih dijela.



Kako se navodi, Luka R. je u kružnom toku Topčiderska zvezda "driftovao" automobil, odnosno brzo ga okretao pod punim gasom tako da gume počnu da škripe.



Uslijed zadnje vuče, volan su držali suprotno okrenut, pa se auto, praktično, kretao postrance. Kolonu u kojoj je bio predsjednik Vučić činila su tri vozila. On se nalazio u prvom, a "Bentley" je udario baš u taj automobil.



Uporedo sa udarcem u auto u kojem se nalazio Vučić, "Bentley" je, ne zaustavljajući se, blokirao drugo vozilo iz pratnje, pa pripadnici osiguranja srbijanskog predsjednika koje se nalazilo u njemu nisu mogli da reaguju.



Treće vozilo iz pratnje je krenulo za vozilom, sustiglo ga, a pripadnici osiguranja su trojicu "putnika" izvukli iz vozila.



Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni su nakon privođenja u policiju testirani na narkotike, a u krvi i mokraći jednog od njih, prema istim informacijama, utvrđeno je prisustvo kokaina.



Sva trojica, navodno, rade kao obezbjeđenje jedne popularne diskoteke, a automobil kojim su udarili u kolonu vozila u kojoj se nalazio Vučić pozajmili su od jednog poznatog fudbalera.



Kako piše list "Politika", trojica uhapšenih nisu imala nameru da "napadnu" kolonu vozila u kojoj je bio predsjednik Srbije. Poslije posla u diskoteci, kako saznaje list, krenuli su da se provozaju skupocijenim automobilom, a kad su stigli do Topčiderske zvezde vozač je počeo da "driftuje" vozilo.



Poslije nekoliko trenutaka, naišla je kolona vozila u kojoj je bio Vučić i "Bentley" je direktno naletio na automobil u kojem se nalazio srbijanski predsjednik.



Krivičnom prijavom koja je podnijeta protiv njih osumnjičenima se na teret stavlja najteži oblik krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti za koje je zaprijećena kazna od jedne do osam godina.