Uprkos lošem vremenu veliki humanitarni događaj "Makaze za Mimu-makaze za život" održan je danas na platou ispred BBi centra. Međutim, zbog nedovoljnog interesovanja i odziva otkazana je donatorska večer koja je trebala biti održana večeras u Coloseum clubu.

"Oni su to morali brzo organizovati, nije bilo dovoljno vremena i nažalost morali su to otkazati jer odziv nije bio dobar", rekao je predsjednik Otvorene mreže Almir Čehajić Batko komentirajući humanitarni događaj koji je okupio najbolje frizere iz BiH koji su svoj jedini slobodan dan u sedmici posvetili višem cilju.



Kako nam je rekao Batko, za Mimu Šahinpašića koji se ovih dana priprema za transplantaciju bubrega je do sada (uključujući i današnju akciju) prikupljeno oko 40.000 KM.



"Čekamo još novac prikupljen preko mobilnih operatera kojim ćemo moći raspolagati za nekih mjesec dana. Ne znam koliko je tačno prikupljeno na taj način, ali mislim da će biti dovoljno", istakao je Batko.



Podsjećamo, za retransplantaciju bubrega Mimi Šahinpašiću potrebno je 43 do 55 hiljada eura.