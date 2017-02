Na internetu se pojavio snimak početka požara u sarajevskom naselju Alipašino Polje, koji prikazuje uznemirujuću sceni u kojoj stanarka moli za pomoć.

Na internetu se pojavio snimak početka požara u sarajevskom naselju Alipašino Polje, koji prikazuje uznemirujuću sceni u kojoj stanarka moli za pomoć.

Nakon što se vatra proširila na cijeli stan žena je preminula. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno prilikom eksplozije plinske boce i požara koji je naposljetku uništio dva stana u ulici Geteova 2.



Sarajevski vatrogasci su imali probleme sa gašenjem požara jer hidrant u haustoru nije imao pristupačnu vodu.



"Nismo imali ni suhi ni mokri vod, nije bilo ručice ventila, a kad smo otvorili kliještima vidjeli smo da nema vode. Upravitelji su dužni svakih šest mjeseci prekontrolisati hidrante, pritisak i protok vode te napraviti zapisnik u kojem će biti naznačen tačan datum kontrole. Upravitelj je spomenuo da su pumpe ispravne i one se nalaze u podrumima zgrada s velikim brojem spratova, ali je potreban neovisan sistem. Tražili smo od Elektroprivrede BiH da isključe struju i hidrofori nisu bili u funkciji jer im bez struje treba agregat, a to upravitelji ne znaju", kazao je u utorak za Klix.ba komandir Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo Dževad Gibanica.



Upravitelj Hetig je u utorak obznanio da je u ulazu bio zavrnut glavni ventil koji je sprečavao regularan dovod vode na 11. sprat.



"Priključak za dva ulaza u zgradi je jedan, tj. oba ulaza su spojena na isto hidrofleks postrojenje s kojeg građani dobijaju vodu za svoju potrošnju, a s njega se napaja i hidrantska mreža. To znači da ako građani na 11. spratu imaju vode, onda je mora biti i u hidrantskoj mreži. U konkretnom slučaju dobili smo informaciju da hidrantska mreža nije imala vodu i to se ispostavilo kao tačno. Kada smo ušli u objekat naši majstori su vidjeli da je ventil u podrumu na hidrantskoj mreži bio zatvoren. Dakle, bilo je potrebno samo otvoriti ventil i voda bi došla na 11 sprat", rekao je direktor Hetiga Suad Alić za Klix.ba.