Zatvaranje porodilišta u Prnjavoru i Derventi: Obavljali porođaje, a nemaju porodilište

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić najavio je zatvaranje porodilišta u Prnjavoru i Derventi jer obavljaju porođaje, a nemaju operacione sale.

Ilustracija

Bogdanić je naveo da je formirana komisija koja sprovodi nadzor u svim porodilištima, s obzirom da je bilo nekoliko neželjenih događaja u Gradišci i Doboju.



Govoreći o mjerama za stabilizaciju zdravstvenog sistema, Bogdanić je za "Večernje novosti" rekao da se novcem od doprinosa mora upravljati racionalno, a jedan od načina je objedinjavanje i centralizacija nabavki.



"Fond zdravstvenog osiguranja do sada je sprovodio nabavke većine lijekova i sanitetskog materijala za bolnice, a sada smo se opredijelili da tako bude i za servis medicinske opreme", kaže Bogdanić.



On je istakao da bi prelazak domova zdravlja na trezorski sistem značio da će novac doznačen od Fonda biti proslijeđen za prevenciju i liječenje pacijenata, a ne da pojedine lokalne zajednice, s obzirom na to da upravljaju domovima zdravlja, samoinicijativno upravljaju i sredstvima u smislu zapošljavanja radnika i slično.



Bogdanić je podsjetio da je do sada u primarnu zdravstvenu zaštitu uloženo oko 20 miliona KM, te da se intenzivno radi na rekonstrukcijama i gradnji ambulanti porodične medicine, ali da je jedini problem nedostatak sanitetskih vozila.



On je rekao da je korupcija problem o kojem se treba više govoriti, te da se liste čekanja moraju učiniti transparentnijim i da se uvede integrisani informacioni sistem da bi bio sačuvan integritet svakog pacijenta.



Resorni ministar je izrazio nadu da će u narednih sedam do deset dana biti raspisan novi tender i javna nabavka za izgradnju bolnice u Istočnom Sarajevu i da neće biti propusta i žalbi, te da u naredna tri-četiri mjeseca počnu radovi.