Centar za upravljanje, održavanje i kontrolu saobraćaja RS je otvoren početkom godine u Kladarima kod Doboja, a njegovi službenici prate dešavanja na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja.

Neprestano prate odvijanje saobraćaja, prikupljaju informacije, preusmjeravaju one koji se nepravilno uključuju i isključuju, a u perspektivi će biti zaduženi i za nadzor nad odvijanjem saobraćaja na dio Koridora 5C kroz RS."Od kada smo startovali sa radom u januaru angažovani samo 24 sata jer ovakav posao i zahtijeva danonoćni rad. Operateri koji su angažovani prate stanje i preduzimaju odgovarajuće mjere kako ne bi došlo do incidenata i kolapsa u saobraćaju", priča inženjer saobraćaja Bojan Tešanović.A incidenata je bilo, doduše ne većih. Uglavnom se radilo o vozačima koji ili ne poznaju dovoljno saobraćajne propise, ili im je kretanje po autoputu nepoznanica ili su pod utjecajem alkohola."Ovo je potpun nov i moderan centar, vidite i sami da smo opremljeni najsavremenijim uređajima, softverom, kamerama koje mogu da zumiraju i do dva kilometra, to nam umnogome olakšava pristup i kontrolu jer je cilj pokriti kompletnu dionicu od 36 kilometara. Ipak, dešavaju se i neke nepredviđene situacije, da vozači jednostavno krenu u suprotnom smjeru, nepravilno se uključuju ili isključuju, promaše skretanje i slično. Neki od njih ne poznaju dovoljno saobraćajna pravila na autoputu, nekima otkaže neki dio pa moraju zaustaviti vozilo, a bilo je i slučajeva da su u vidno alkoholisanom stanju. Imali smo takvih situacija pa i policija mora da se uključi, nekad ima posla i za Auto-moto savez, ali sve u svemu posao se obavlja i do sada nije bilo većih problema", navodi Tešanović.Budući da se radi o savremenim tehnologijama operateri su u mogućnosti da prate razne parametre, između ostalog da očitaju brzinu kretanja vozila, kao i tablice, a prate se i vremenske prilike koje su također od velike važnosti za regularno odvijanje saobraćaja."Naravno da nije isto kada je vrijeme sunčano, a kolovoz suh i kada pada kiša, tako da mi ovdje pratimo i vrstu, odnosno intenzitet padavina, stanje na kolovozu, vazdušni pritisak, temperaturu vazduha, jačinu vjetra. Tu su i dovoljne količine soli koje su pripremljene za zimski period, a u planu je i uvođenje jedinice hitne pomoći, te vatrogasne službe. Svakako da će mnogim vozačima koji se nađu u neprilici ubuduće koristiti i servis vozila, čime ćemo kompletirati naš centar“, dodao je Tešanović.U centru je trenutno zaposleno šest operatera koji rade u dvije smjene. Da nije lako upratiti sve što se dešava govori podatak da je u centru instalirano čak 18 monitora na kojima se registruju i najmanje promjene u sistemu saobraćaja na ovoj dionici.