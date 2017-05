Uprkos velikom interesovanju, odgođena licitacija za kupovinu prostora u Bosmalu

Foto: Klix.ba

U Općinskom sudu u Sarajevu danas je trebala biti održana rasprodaja prostora u Bosmalu, stambenom kompleksu u sarajevskom naselju Hrasno, a koja je na kraju odgođena do 8. juna.

Sala Općinskog suda u Sarajevu bila je premala da primi blizu stotinu osoba koje su bile zainteresovane da kupe prostore u Bosmalu.



Uslov za današnju licitaciju bio je polog od 10 hiljada KM koji je, kako nam je objašnjeno, zapravo služio kao garant za kupovinu nekretnina.



Uprkos velikom interesovanju, današnja licitacija ipak je odgođena s obzirom na to da su određene osobe tražile uvid u nekretnine prije početka samog procesa licitacije.



Na kraju je donesena odluka da se ponovna licitacija održi 8. juna, a da se svim zainteresovanim 22. i 23. maja, kao i 29. i 30. maja omogući uvid u nekretnine i to u periodu od 10 do 12 sati.



Podsjećamo, predmet prodaje bit će 231 stan, 97 u kuli A i 134 u kuli B, 371 garaža, odnosno parking mjesto te 46 poslovnih prostora i restorana. Ukupno će se na prodaji naći 648 etažnih jedinica u vrijednosti od 83.404.831 KM, ukupne površine 43.915,46 metara kvadratnih.



Minimalna cijena za jedno garažno mjesto određena je na 9.800 konvertibilnih maraka, dok je najveći broj garažnih mjesta procijenjen na 11.500 konvertibilnih maraka.



Što se tiče stambenih jedinica, najmanji stan u kuli B od 73 kvadrata prodavat će se za 153.867 konvertibilnih maraka. Jedna od najvećih "običnih" stambenih jedinica u kuli A od 234 kvadrata koštat će 412.684 konvertibilne marke.



Definitivno najskuplji stan je tzv. predsjednički apartman od 616 kvadrata koji će se naći u ponudi za 925.410 konvertibilnih maraka. Jedan od "najpovoljnijih" stanova kada je riječ o cijeni kvadrata jeste penthouse na 21. spratu od 242 kvadrata koji će se naći u ponudi za 388.000 KM.