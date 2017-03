U političkim strankam u RS-u na pomolu novi raskoli, nezadovoljne u SDS-u predvodi Ognjen Tadić

Foto: Arhiv/Klix.ba

Priča o "pregrupisavanju" političkih snaga u Republici Srpskoj i stvaranju nove opcije koja bi bila alternativa sadašnjoj vlasti, ali i opoziciji, sve više zaokuplja pažnju javnosti u ovom entitetu. Sve glasnija mimoilaženja unutar političkih partija idu u prilog spekulacijama o formiranju nove opcije koja bi, navodno, okupila nezadovoljne iz više partija kojima trenutno pripadaju.

Priča o "pregrupisavanju" političkih snaga u Republici Srpskoj i stvaranju nove opcije koja bi bila alternativa sadašnjoj vlasti, ali i opoziciji, sve više zaokuplja pažnju javnosti u ovom entitetu. Sve glasnija mimoilaženja unutar političkih partija idu u prilog spekulacijama o formiranju nove opcije koja bi, navodno, okupila nezadovoljne iz više partija kojima trenutno pripadaju.

Od onih koji su više od dvadeset godina na političkoj sceni ne može se očekivati ništa novo što bi bilo alternativa postojećem stanju, tvrdi politička analitičarka Tanja Topić. Na to, kako kaže, ukazuju i razlozi zbog kojih se pojedinci razilaze sa svojim strankama.



"Razlozi nezadovoljstva se kreću od ličnih do nezadovoljstva izazvanog načinom i stilom vladanja unutar političkih stranaka i razmimoilaženja sa stranačkim rukovodstvima. Bitno je istaći da to nezadovoljstvo nema ideološki karakter te da pojedinci i grupe ne napuštaju stranke jer su nezadovoljni ideološkim i programskim ciljevima. Otuda je upitno i koliko spajanje svih grupa koje su napustile postojeće stranke, koje su na sceni 20 godina sa gotovo istim političkim licima, može biti neka vrsta alternative i vladajućim i opoziciji. Za istinsku alternativu potrebne su potpuno nove osobe", kaže Tanja Topić, u izjavi za Klix.ba.



Unutarpartijski sukobi u gotovo svim vodećim strankama se rasplamsavaju, naročito kada je riječ o lokalnoj organizaciji u Banjoj Luci i drugim većim gradovima. U Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) u Banjoj Luci već mjesecima se ne nazire dogovor o izboru budućeg rukovodstva gradske organizacije ove stranke.



Sukobi u ovoj stranci, o kojima niko javno ne želi govoriti, su u nekim mjestima došli do ivice fizičkog obračuna među različitim strujama, kao što je to nedavno bio slučaj u Prijedoru. Sukobljene su struje i u Gradišci, Novom Gradu, Mrkonjić Gradu i drugim mjestima.



U Povjereništvu Gradske organizacije SDS-a u Banjoj Luci više od 40 posto članova je nedavno podnijelo ostavke i napustilo sastanak.



Veliku odgovornost za sukobe unutar ove stranke, kaže naš izvor iz vrha SDS-a, snosi struja bliska Ognjenu Tadiću. Bivši potpredsjednik ove stranke i zamjenik predsjedavajućeg u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, se u januaru otvoreno suprotstavio izboru Vukote Govedarice za novog predsjednika vodeće opozicione stranke u RS-u.



"On sada kontaktira, iz raznih razloga, nezadovoljne po opštinskim odborima i nudi im saradnju. Kažu da traži podršku za neki svoj koncept koji bi se, ako ne prođe u SDS-u, mogao pretočiti u neku novu stranku. Tadić se često susreće i s Borislavom Bojićem, jednim od potpredsejdnika SDS-a, a njemu najbliži saradnik je bivši generalni sekretar stranke Vlado Babić.



"Babić se kandidovao i za predsjednika Gradskog odbora SDS-a", navodi naš izvor iz ove stranke.



On još ističe da Tadićevi i Babićevi ljudi otvoreno u Krajini rade na rušenju Vukote Govedarice, a da on sam nema adkavatan odgovor na to i da se, kada je riječ o toj regiji, ponaša dezorijentisano, dok je uloga bivšeg šefa SDS-a Mladena Bosića potpuno nejasna.



Navodno bi, kako tvrdi ovaj izvor, ako ne uspije u namjeri da preuzme SDS, struja okupljena oko Ognjena Tadića formirala novu stranku koja bi bila dio neke nove koalicije koju bi činili PDP, NDP Dragana Čavića, ali i DNS koji je sada u koliciji sa SNSD-om, ili bar jedan dio nezadovoljnih iz te stranke.



U DNS-u je u toku oštar sukob struja koje predvode predsjednik Skupštine grada Banja Luka Budimir Balaban i grupe formirane oko Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Skupštine RS-a.



Mediji su nedavno objavili informacije o tome da se između PDP-a i NDP-a vode razgovori o ujedinjenju, međutim niko od zvaničnika tih partija to nije ni potvrdio ni demantovao.



Predsjednik PDP-a Branislav Borenović nije želio o ovom ništa konkretnije reći, samo je kratko prokomentarisao da je ukrupnjavanje opozicije u RS-u neophodno i da razgovora o tome "na zvaničnom nivou" nije bilo.



Haos na političkoj sceni u RS-u, prema svemu sudeći, tek predstoji, a on nije zaobišao ni najveću vladajuću stranku u ovom entitetu.



Iako se unutarpartijska bura u banjalučkom SNSD-u poslije izborne pobjede Igora Radojičića stišala, podjele u toj stranci na Radojičićeve i Dodikove pristalice nikada nisu prestale. Naprotiv, prema pouzdanim izvorima, one su sve dublje i jačat će kako se budu približavali izbori 2018. godine.