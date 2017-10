U nastavku suđenja Amelu Sejfoviću i drugima danas je nastavljeno izvođenje dokaza Tužilaštva KS. Pročitan je i iskaz njegove sestre Alme koja je također optužena u ovom predmetu, a koji je dala u MUP-u i Tužilaštvu KS nakon privođenja.

U nastavku suđenja Amelu Sejfoviću i drugima danas je nastavljeno izvođenje dokaza Tužilaštva KS. Pročitan je i iskaz njegove sestre Alme koja je također optužena u ovom predmetu, a koji je dala u MUP-u i Tužilaštvu KS nakon privođenja.

Tužilaštvo je dostavilo sudu oduzete mobitele, novac, listing poziva i druge predmete koji su dokazni materijal za pljačku Raiffeisen banke na Ilidži kada je ubijen bicklista Kemo Bašić.



U nastavku je pročitan iskaz Alme Sejfović u kojem je opisala dešavanja 5.11.2015. godine. U iskazu se navodi kako su Amel i Alma živjeli u porodičnoj kući s roditeljima. Amel je dva mjeseca prije pljačke banke izašao iz zatvora jer je bio osuđen za krivična djela razbojništva i korištenja oružja. Istakla je kako je s bratom imala korektan odnos te da su zajedno izlazili u društvu njene drugarice Nizame Beširević.



Opisala je kako je kupila automobil Alfa Romeo crne boje koji je korišten u ovom krivičnom djelu, ali da nije znala za šta Amelu treba automobil, niti u koje svrhe je korišten, dok nije vidjela u medijima.



"Krenuli smo u Zenicu da kupim trenerku. S nama je krenula i Nizama. Amel je vozio, ali je krenuo prema Blažuju i tada sam ga pitala gdje ćemo. Došli smo do nekog mjesta u blizini Fojnice i on je rekao da trebamo obaviti kupovinu automobila za njega. Nizami je rekao da se predstavi kao njegova sestra i kupi automobil te da ga doveze. Kada smo stigli u naselje, Amel je otišao, a mi smo se našle s nepoznatim muškarcem krupnije građe", kazala je Alma Sejfović.



Kazala je kako je vidjela da na automobilu nema registarskih tablica i pitala je muškarca kako će voziti automobil koji nema tablica, na što joj je muškarac odgovorio kako se tako dogovorio s Amelom. Nizama je vozila kratko, a potom je na mjesto vozača sjela Alma. Kada su stigli na neko od proširenja u blizini Sarajeva nazvale su Amela koji je došao. Alma je prešla u njegovo vozilo, a on je Nizamu odvezao u Alfa Romeu.



"Kada sam došla kući pitala sam ga za šta će mu automobil bez tablica, a on je rekao da šutim. Ponovila sam mu da sutra trebam u Zenicu i da on treba ići sa mnom jer me bilo strah bivšeg momka koji mi je prijetio. Sutradan, 5. novembra, ušla sam u sobu da ga probudim, a on mi je rekao da neće ići i da ga pustim da spava. Otišla sam po Nizamu i čekala je 10 minuta, ali nije se pojavila pa sam otišla sama u Zenicu i u tržnom centru kupila trenerku te krenula prema Sarajevu", kazala je.



U povratku je otišla kod frizerke u Vogošću kada ju je nazvao amidžić Sanel Sejfović koji ju je pitao gdje je i gdje joj je brat. Primijetila je da nešto nije uredu po njegovom glasu i Sanel je odmah došao po nju.



"Krenuli smo prema Ilidži i rekao je da se desila pljačka te da je ranjena osoba podlegla. Otvorila sam portal Klix.ba i čitala. Nisam bila sigurna kakve veze ima moj brat s tim, ali kada sam vidjela fotografiju zapaljenog Alfa Romea crne boje bila sam sigurna. Potom je Sanela nazvao Amel. Sanel je nakon razgovora govorio ubili su čovjeka, jesu li normalni i misle li na našu porodicu", kazala je.



Potom su nazvali Amela koji im je rekao da dođu prvobitno u Hadžiće, a potom su otišli prema Blažuju i nakon što su skrenuli kod crkve našli su se s njim, Arifom Hajrudinovićem i Harisom Hajrovićem kod ugostiteljskog objekta.



"Oni su izašli iz šume. Arif je imao crnu putnu torbu. Ušli su u automobil i krenuli smo prema Hadžićima. Rekla sam mu šta ste mislili, nevin čovjek je ubijen. Po njihovoj reakciji sam vidjela da nisu znali. Aki mi je rekao da ne smijemo nikome ništa govoriti i da nas sijeku, što sam shvatila kao prijetnju jer mi je spomenuo i mlađeg brata", izjavila je.



Prvo su izašli Arif i Haris, a nedugo zatim je Amel rekao Almi da izađe i ona, uzme taksi i ide kući, što je i učinila. Otišla je kod drugarice, a nakon nekoliko sati kući, gdje je zatekla brata. Istakla je kako nisu ni o čemu razgovarali te da ne zna gdje su otišli njih četvorica.



U Tužilaštvu KS kazala je kako iznos od 5.000 KM koji su istražitelji pronašli u kući nije od pljačke, već da je novac od kredita koji je podigla njena majka, od sredstava za smrtni slučaj koji je imala te dug koji je dobila od drugarice kojoj je prodala automobil i ostavila salon ljepote. Za pisma koja je pisao njen brat Amel kazala je kako nije sigurna od kada su, tj. da li su iz perioda dok je služio kaznu ranije u Crnoj Gori ili KPZ-u Sarajevo.



Istakla je kako ne zna gdje je novac od pljačke te je dala dokaze za novac pronađen u stanu.



Na ročištu je Tužilaštvo iznijelo i podatke da Alma Sejfović, Nizama Beširević, Haris Hajrović i Arif Hajrudinović nisu ranije osuđivani, niti su bili predmet istraga, dok je Goran Šakota bio osuđen uvjetno za nasilničko ponašanje. Amel Sejfović je zbog razbojništva ranije osuđen na pet godina i 11 mjeseci zatvora.



Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 25. oktobar u 13 sati.