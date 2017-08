Strani ambasadori idu na raport kod Izetbegovića zbog izjava Kitarović, Kurza i Zemana

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kabinet člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića stupio je u kontakt s ambasadama Austrije, Hrvatske i Češke kako bi dogovorio sastanak s ambasadorima u povodu sve češćih tvrdnji visokih funkcionera iz tih zemalja o radikalizaciji BiH, saznaje Klix.ba.

S obzirom na to da se ambasadori Ivan Del Vechio (Hrvatska), Martin Pammer (Austrija) i Jakub Skalnik (Češka) nalaze na godišnjim odmorima, odnosno van BiH, Izetbegović će razgovor s njima obaviti po povratku u Sarajevo.



Zamisao je da sva tri ambasadora budu pozvana isti dan u zgradu Predsjedništva BiH kako bi s Izetbegovićem razgovorali o spornim izjavama predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednika Češke Miloša Zemana i austrijskog ministra vanjskih poslova BiH Sebastiana Kurza o navodnoj radikalizaciji BiH.



U razgovorima neće učestvovati članovi Predsjedništva BiH Dragan Čović i Mladen Ivanić koji do sada nisu ni reagovali na izjave visokih evropskih funkcionera kojim se nanosi neopisiva šteta BiH na međunarodnom političkom planu.



Naime, predsjednica susjedne Hrvatske već duže vrijeme otvoreno u stranim medijima iznosi netačne podatke o sigurnosnom stanju u BiH, tvrdeći kako se treba suočiti s činjenicom da se iz takozvane Islamske države u BiH vraćaju hiljade boraca. Grabar-Kitarović je u julu o navodnom ekstremizmu u BiH informisala i američkog predsjednika Donalda Trumpa.



Javnost u BiH ostala je negativno iznenađena i izjavom austrijskog ministra vanjskih poslova Sebastiana Kurza da se ženama u BiH plaća kako bi se pokrivale s ciljem promjene slike glavnog grada BiH. On je naknadno pojasnio da je tu informaciju dobio od balkanskih lidera, a ne sigurnosnih službi.



BiH je uz Kitarović i Kurza oblatio i predsjednik Češke Miloš Zeman predstavljajući

našu zemlju prijetnjom Evropi. On je upozorio da postoji realna prijetnja da IDIL nakon poraza u Siriji i Iraku napravi sebi zgodnu bazu za teroriste u evropskim zemljama, konkretno u Bosni i Hercegovini.



Na izjavu Zemana ranije je reagovao Bakir Izetbegović optuživši češkog predsjednika za ksenofobiju i islamofobiju.