Policija u Unsko-sanskom kantonu uskoro će u upotrebu pustiti sistem za proaktivnu zaštitu i automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, koji će na terenu prepoznavati vozila s kojima su počinjeni saobraćajni prekršaji, čime će biti pojednostavljeno njihovo isključivanje iz saobraćaja, ali i efikasnija naplata kazni.

Sistem za proaktivnu zaštitu i automatsko prepoznavanje registarskih oznaka nudi niz mogućnosti, od automatske notifikacije ukradenih motornih vozila, ukradenih i izgubljenih registarskih tablica, kao i registraciju višestrukih prekršioca u saobraćaju.Ovaj sistem je pilot projekat i kao takav u narednom periodu bit će testiran na području Unsko-sanskog kantona, a prva lokacija gdje će biti instaliran je grad Bihać, odnosno područje koje pokriva Prva Policijska uprava."Uređaj će prepoznavati registarske oznake na vozilu i na osnovu vlasništva vozila automatski davati podatke o eventualno počinjenim ranijim prekršajima patroli na terenu. Policijskoj patroli iz baze tada se javlja da određeno vozilo ide u određenom pravcu i da ga treba zaustaviti. Policajci dobijaju kompletne podatke, zaustavljaju vozilo i sankcionišu prekršioca", pojašnjava način djelovanja novog sistema za Klix.ba Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova USK.Sistem će registrovati svako vozilo na udaljenosti od 100 metara, tj. njegove tablice, tako da će policijska patrola automatski znati koje vozilo treba zaustaviti, a koje ne."Uređaj će prepoznavati vozila sa ranije počinjenim saobraćajnim prekršajima. Također, sistem će moći odmah znati da li je vozilo ukradeno, da li je bilo u izvršenju krivičnog djela, da li je vlasnik vozila počinilac i nekih drugih krivičnih djela i slično", dodaje ministar.Novi sistem posebno će biti usmjeren na jednu skupinu vozača."To su vozila sa stranim registarskim oznakama, odnosno njihovi vozači, koji su nam do sada stvarali velike gubitke. Oni počesto divljaju ulicama, a znaju da im radari ne mogu ništa. U posljednjih pet godina u zastaru je otišlo preko 15 miliona KM koje nismo mogli naplatiti. Tako da će u suštini primarna namjena uređaja biti prepoznavanje vozila sa stranim registarskim oznakama i ranije prekršaje koji su tim vozilima počinjeni", ističe Ramić.Ministar navodi da će se u budžetu za 2018. godinu planirati sredstva kako bi svih osam policijskih stanica u USK dobilo nekoliko ovih uređaja, a i dalje će se nastaviti koristiti PDA uređaji."PDA uređaj se koristi prilikom zaustavljanja vozila, uzimanjem podataka od vozača i provjeravanjem da li postoje ranije neplaćeni prekršaji. U suštini, i kupovina PDA uređaja je bila pun pogodak budući da čim smo ih stavili u promet isplatili su se u roku od nekoliko sati. Jedan PDA uređaj košta 1.800 KM, a mi smo nabavili dva. A u kratkom roku smo naplatili 150.000 KM kazni od vozača sa stranim registarskim oznakama. Dakle, u pitanju su starije kazne za koje su oni mislili da će otići u zastaru", kaže naš sagovornik.Svi kantonalni MUP-ovi imaju probleme sa naplatom kazni od vozila sa stranim registracijskim oznakama i time su u velikim gubicima. PDA uređaji, a pogotovo novi sistem automatskog prepoznavanja registarskih oznaka trebali bi popraviti sistem naplate."Mi smo sa nabavkama PDA uređaja smanjili broj saobraćajnih nesreća i broj poginulih za oko 20 posto te se dolazi do zaključka da je upotreba uređaja preventivno djelovala na učesnike u saobraćaju. Naravno, nama nije primarni cilj da naplaćujemo kazne i da budemo na štetu građana, već da djelujemo preventivno i povećamo svijest svih vozača. Ukoliko strani vozači u granicama Evropske unije voze onako kako treba, trebaju se i ovdje tako ponašati“, govori ministar.Također, ministar otkriva kako će Grad Bihać uskoro kroz pilot projekat biti pokriven kamerama na najfrekventnijim lokacijama, odnosno mjestima gdje se najčešće dešavaju saobraćajne nesreće."U prvih devet mjeseci ove godine smanjili smo broj saobraćajnih nesreća, a samo je jedno lice smrtno stradalo u tom periodu. To ukazuje da radimo dobre stvari i u tom pogledu nastavit ćemo djelovati", kaže za kraj ministar Ramić.