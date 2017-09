Pretražujući korito Drine u Goraždu pripadnici Specijalne ronilačke jedinice policije Republike Češke i članovi Federalne uprave Civilne zaštite pronašli su topovske kugle iz osmanskog perioda. Pretpostavlja se da đulad potiču iz 17. stoljeća, a s obzirom da je riječ o značajnoj arheološkoj građi odlučili su je pokloniti Zavičajnom muzeju u Goraždu.

Foto: Klix.ba

Tako su topovska đulad iz Drine postala dio redovne arheološke postavke goraždanskog muzeja."To su đulad vjerovatno ljevanog, odnosno kovanog željeza s nekim rupicama za barut i nama je drago da su ljudi koji su ih pronašli izrazili veliku želju da to poklone nama. To će dobro doći za našu redovnu arheološku postavku. Kolege koji su pronašle đulad pokušat će uraditi neki rendgenski snimak kako bi napravile analize njihovog tačnog datiranja", kaže Adi Džemidžić, rukovodilac muzeja u Goraždu.Muzeju su predata tri primjerka, a jedan od njih će biti upućen na analizu."Radi se o topovskoj đuladi najvjerovatnije iz Osmanskog perioda. S obzirom na njihovu konstrukciju vjerovatno iz kasnog 17., odnosno 18, stoljeća. Riječ je o municiji koja je već s drugom polovinom 19. stoljeća bila prevaziđena i zastarjela. S obzirom na neke tehničke karakteristike pretpostavljamo da se radi o tom periodu. Tu municiju je koristila Osmanska vojska i u nekom narednom periodu ćemo raditi precizne analize ovih pronalazaka kako bismo znali o čemu se rad", kaže Suad Vrana, šef odsjeka za uništavanje eksplozivnih sredstava u FUCZ.Dodaje da je pronađen i jedan upaljač koji datira iz perioda Prvog svjetskog rata.Ronioci su najprije pretražili lokaciju ispod mosta u Baćcima, a potom i mosta Alije Izetbegovića te lokalitet korita rijeke kod Moto kluba, inače mjesta koja su tokom ljetnih mjeseci najposjećenija kupališta na rijeci Drini. Uz pomoć specijalne opreme, sonara i podvodnih metal detektora pronađena su i eksplozivna sredstva iz posljednjeg rata, minobacačke granate od 120 i 82 mm i jedno zrno kalibra 75 mm ispaljeno iz brdskog topa."Radili smo na tri lokacije gdje je obavljena pretraga, a počeli smo s gradskim mostom. Tamo smo pronašli oštru municiju. Onda smo se prebacili na pješački most u gradu i pronašli mnogo više. Na drugoj lokaciji smo pronašli i topovske đule. U Goraždu smo ostali 14 dana, danas je naš posljednji radni dan i na posljednjoj lokaciji smo pronašli oštru municiju", kaže pukovnik Petar Micek, predvodnik Specijalne ronilačke jedinice Češke policije.Ronioci češke policije i pripadnici FUCZ po prvi put su pretraživali korito rijeke Drine od završetka rata.