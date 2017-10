Počeli pregovori za kupovinu zgrade JU “Studentski centar”, Vlada FBiH bi trebala useliti do 2018. godine

Pregovarački timovi vlada Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine počeli su danas pregovore o prodaji, odnosno kupovini zgrade Javne ustanove "Studentski centar" u Nedžarićima.

Pregovarački timovi vlada Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine počeli su danas pregovore o prodaji, odnosno kupovini zgrade Javne ustanove "Studentski centar" u Nedžarićima.

Dogovoreno je da se sve pravno – formalne procedure završe u roku od petnaest dana te da se, nakon procjene vještaka, naredni sastanak održi krajem mjeseca. Iako je Vlada Kantona saglasna da ovaj objekt proda Vladi Federacije, konačnu odluku donijet će zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo.



Kako je istaknuto na sastanku, Vlada FBiH osim ove zgrade za sada nema drugu opciju za trajni smještaj njenih službi i ministarstava. U interesu im je da kupuju javne zgrade i to one koje su u državnom vlasništvu.



“Ova zgrada je prilagođena potrebama smještaja federalnog nivoa vlasti. Pored postojećeg objekta, postoji mogućnost za izgradnju još jednog sličnog”, pojasnio je premijer Konaković te dodao kako je ovo najbolje rješenje za sve, jer će novac od prodaje ostati u državnoj kasi.



Prema njegovim riječima, finansijska sredstva koja se dobiju od prodaje ove investicije bit će utrošena za renoviranje objekata studentskih domova na Bjelavama i u Nedžarićima, dok bi se dio izdvojio i za otplatu duga studentskih domova prema Poreznoj upravi.



Ukoliko bi svi naredni koraci bili efikasno poduzeti, a s obzirom na to da je Vlada Federacije u Budžetu za tekuću godinu predvidjela značajna sredstva za nabavku i rekonstrukciju građevina za njen smještaj, pregovarački tim Federalne vlade iskazao je očekivanja da bi se u ovaj objekt mogli useliti do 2018. godine.



Na sastanku je bilo riječi i o Hotelu “Maršal” na Bjelašnici, o terminalima u Blažuju, ali i o Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika “Željeznica”, koji još uvijek imaju neriješen vlasnički status.



Kanton Sarajevo je spreman isplatiti dugovanja spomenutog Zavoda, preuzeti uposlenike i pacijente, ukoliko im Federalna vlada dodijeli objekt u kojem su smješteni na korištenje ili u trajno vlasništvo, a što bi se po riječima premijera Novalića uskoro moglo i desiti. Ovo je jedan od koraka koji je neophodno poduzeti kako bi se reforma zdravstva u Kantonu Sarajevo mogla upotpunosti provesti.



U kantonalnom pregovaračkom timu uz premijera Konakovića bili su i ministrica zdravstva Zilha Ademaj, ministri privrede, finansija, obrazovanja, nauke i mladih, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Muharem Šabić, Jasmin Halebić, Elvir Kazazović, Čedomir Lukić, te pravobranilac KS Kemal Karić.



S druge strane, pored premijera Novalića u pregovaračkom timu Federalne vlade bili su dopremijeri Vesko Drljača i Jelka Milićević te direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Davorin Korać.